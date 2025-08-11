Mãe e filha são mortas por sargento do Exército; vítimas foram encontradas abraçadas Segundo a polícia, após cometer os crimes, Pedro Henrique Martins dos Santos se matou São Paulo|Do Estadão Conteúdo 11/08/2025 - 12h07 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h07 ) twitter

Mulher de 21 anos, morta pelo companheiro, foi encontrada abraçada com a filha de um ano, que também morreu Reprodução/Redes Sociais

A mulher de 21 anos que foi morta pelo companheiro, um sargento do Exército, neste domingo (10), em Santos, litoral de São Paulo, morreu abraçando a filha de um ano, que foi morta junto com ela. De acordo com a Polícia Civil, a forma como os corpos foram encontrados mostram que a mãe, Gabrielly Simões Silva, tentou proteger a filha quando foi atacada. O autor dos crimes, Pedro Henrique Martins dos Santos, se suicidou em seguida, segundo a polícia. O Exército Brasileiro lamentou o ocorrido.

A tragédia aconteceu durante a madrugada do Dia dos Pais na residência da família, no Morro da Nova Cintra, na cidade da Baixada Santista.

A Polícia Militar, acionada por vizinhos, encontrou o corpo de Gabriela de bruços sobre a cama, abraçando a menina Jade Caroline. As duas tinham ferimentos à bala. O corpo do sargento estava na cama, encostado na parede, com o pescoço pendendo para o lado. Uma pistola 9 mm foi encontrada ao lado do corpo de Pedro. Os policiais relataram manchas de sangue ao lado dos corpos e respingos na parede do quarto.

A SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) informou que a arma de fogo foi apreendida e encaminhada para perícia. O caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio na Central de Polícia Judiciária da cidade. A autoridade policial aguarda os laudos necroscópicos e da perícia no local para determinar a dinâmica e a causa das mortes.

O Comando Militar do Sudeste do Exército Brasileiro lamentou, em nota, o ocorrido. Disse ainda que, por não se tratar de crime militar, as investigações estão sob responsabilidade da Polícia Civil.

