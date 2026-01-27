Logo R7.com
Médico acusado de matar dois colegas de profissão é denunciado pelo MP

Carlos Alberto Azevedo Silva Filho disparou contra os homens após uma discussão em um restaurante na Grande São Paulo

São Paulo|Do R7, com RECORD NEWS

O médico acusado de matar dois colegas de profissão no dia 16 de janeiro foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo nesta terça-feira (27). Carlos Alberto Azevedo Silva Filho disparou contra dois homens após uma discussão. Os três estavam em um restaurante em Barueri, na Grande São Paulo.

Segundo as investigações, o desentendimento teve relação com contratos de licitação na área hospitalar. A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada e conseguiu controlar a confusão dentro do estabelecimento. Mas quando os médicos deixaram o restaurante, o atirador correu em direção às vítimas e atirou. Ele foi preso no local.


As vítimas chegaram a ser levadas a prontos-socorros, mas não resistiram. Segundo a Promotoria, Carlos Alberto cometeu os homicídios com as qualificadoras de motivo fútil, recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e uso de arma de fogo restrita. O órgão ainda defendeu a manutenção da prisão preventiva.

