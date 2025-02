Menina que sobreviveu a queda de helicóptero deve ter alta neste sábado Pais morreram no acidente; piloto da aeronave que também sobreviveu está estável e em avaliação médica São Paulo|Do R7 17/01/2025 - 19h18 (Atualizado em 17/01/2025 - 20h03 ) twitter

Helicóptero com quatro pessoas que caiu em área de mata em Caieiras (SP) Divulgação/Defesa Civil de SP – 17.01.2025

A queda de um helicóptero na região de Caieiras, região metropolitana de São Paulo, no fim da noite de quinta-feira (16), próximo à Rodovia dos Bandeirantes, provocou duas mortes e deixou duas pessoas feridas. O empresário André Feldman e a sua mulher, Juliana Alves Maria Feldman, foram encontrados mortos no local. A filha do casal, Bethina Alves Maria Feldman, de 12 anos, e o piloto Edenilson de Oliveira sobreviveram. Os dois foram levados a hospital.

Segundo nota divulgada pela empresa de Feldman, Bethina, que completou 12 anos nesta sexta-feira, está bem e em observação, com previsão de alta para este sábado (18). O piloto da aeronave também está estável e em avaliação médica.

O velório e sepultamento de André Feldman está marcado para ocorrer no Cemitério Israelita do Butantã, na zona oeste de São Paulo, às 14h do domingo (19). Já o velório e enterro de Juliana será no Cemitério da Saudade, em Americana, no interior de São Paulo, às 13h deste sábado (18).

A aeronave decolou do Jaguaré, na zona oeste da capital paulista, por volta das 19h30, e tinha como destino o município de Americana, na região de Campinas, no interior de São Paulo. O pai da menina era um empresário conhecido em Americana, sócio de uma empresa de apostas virtual. Casal tinha outros dois filhos gêmeos de 9 anos.

Bethina passou a noite na mata junto com o piloto até serem encontrados e resgatados. O piloto e a menina foram resgatados conscientes e encaminhados para atendimento no Hospital das Clínicas, na capital paulista. Posteriormente, o casal foi encontrado sem vida próximo aos destroços do helicóptero.

Na hora da queda, chovia muito na região. A aeronave, que pertencia à empresa de Feldman, estava regular. Força Aérea Brasileira vai investigar o acidente. Técnicos do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados.

Veja os vídeos sobre o acidente de helicóptero

