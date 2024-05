Mulher é agredida e arrastada por criminoso durante assalto em São Paulo O crime ocorreu no retorno do trabalho da vítima, que viu uma moto suspeita circulando pela região; caso aconteeu no bairro Campo Limpo, na zona sul da capital paulista

Guilherme Pitta*, da Agência Record 15/05/2024 - 17h29 (Atualizado em 15/05/2024 - 17h34 )

