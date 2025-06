Neve em SP? Vídeo fake com IA mostra Masp e outros pontos da cidade cobertos de gelo São Paulo|Do R7 13/06/2025 - 16h28 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em meio ao frio que atinge o Centro-Sul do Brasil, incluindo a cidade de São Paulo, que deve bater novo recorde de menor temperatura do ano, o internauta Douglas Ignacio aproveitou para fazer um vídeo fake com Inteligência Artificial (IA) para mostrar pontos turísticos na capital paulista cobertos por neve.

O vídeo inicia com uma vista da Praça da Sé, no centro da cidade nevando na Catedral da Sé . Também há um sobrevoo pela Ponte Octavio Frias de Oliveira, conhecida como Ponte Estaiada.

‌



Em outra montagem do vídeo, é possível ver o Museu de Arte de São Paulo (Masp) também todo coberto por neve. Há ainda pessoas patinando no gelo no lago do Parque do Ibirapuera e crianças montando boneco de neve no Beco do Batman, tradicional ponto turístico da zona oeste da cidade.

‌



A publicação, que já conta com quase 50 mil visualizações, tem recebido comentários. “Ficou belíssima”, disse uma internauta. “Tudo branquinho, mas não carece esse frio por aqui”, disse outra internauta.

‌



fonte: Estadão Conteudo

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp