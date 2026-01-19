Operadores do Samu usam IA para identificar trotes; foram 14 mil em 2025 Média de ligações falsas recebidas a cada mês é de 1.200; ‘brincadeira’ pode custar vidas e é crime

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O SAMU de São Paulo recebeu 14 mil trotes em 2025, com uma média de 1.200 chamadas falsas por mês.

As ligações de trote comprometem o atendimento a quem realmente precisa de socorro.

Operadores utilizam inteligência artificial para identificar trotes, mas uma ambulância é enviada em caso de dúvida.

Trotes são considerados crime e podem resultar em multa ou até detenção de 1 a 3 anos.

A cada dia, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de São Paulo recebe em média 2.000 ligações. Na maior metrópole do país, o telefone não para. Ao longo do mês, entretanto, 1.200 chamados são classificados como trotes. Em 2025, mais de 14 mil atendimentos entraram nesse catálogo. O que para alguns pode parecer brincadeira é, na verdade, um crime, que pode comprometer o socorro de quem realmente precisa.

Marisa Amaro, integrante da área de pesquisa do Samu, afirma que os culpados costumam ser crianças que não compreendem o dano causado com os trotes. O maior problema costuma ocorrer quando adultos fazem as ligações: “Eles fazem um chamado que aparentemente é real. Dizem que a mãe, o pai ou ele está precisando de ajuda [...] Eles atrasam o processo de atendimento telefônico, porque o nosso operador precisa conversar com a pessoa para detectar se é um trote ou um chamado real”.

Para contornar esses problemas, os operadores já têm estratégias para tentar identificar trotes. Um software de inteligência artificial é uma ferramenta valiosa da equipe. Ele sugere perguntas para cada resposta da pessoa do outro lado da linha para tentar desmascarar a mentira. Ainda assim, em caso de dúvida, uma ambulância é enviada ao local e a viagem pode às vezes custar a vida de quem esperava ser atendido.

Ao todo, o Samu na cidade de São Paulo possui 122 ambulâncias e 80 motos, mas nos horários de pico, todas estão em operação. O tempo é valioso no serviço e, por esse mesmo motivo, as falsas ligações acabam sendo danosas para a segurança pública. Trote em serviços de emergência como bombeiros ou Polícia Militar é considerado crime e pode gerar multa ou até detenção com pena de 1 a 3 anos. Todos os números de chamados são identificados. E, em caso de trote, podem ser informados à polícia.

