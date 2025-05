Pai e filho continuam internados após placa despencar sobre ambos no Estádio do Morumbi Adolescente não foi liberado do hospital por sentir dores na cabeça enquanto Ivan Bezerra, de 49 anos, está sedado e entubado São Paulo|Vinicius Santos*, da Agência RECORD, e José Pedro dos Santos*, do R7 18/05/2025 - 10h29 (Atualizado em 18/05/2025 - 10h35 ) twitter

Ryan da Silva está internado e pode ter alta, mas o pai dele, Ivan Bezerra da Silva, está entubado Reprodução/Instagram @aleedward2

Ryan Gabriel Feitosa da Silva e o pai dele, Ivan Bezerra da Silva, continuam internados em observação no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo.

Os dois se feriram depois que uma placa de metal caiu durante a comemoração do gol do São Paulo contra o paraguaio Libertad, no Estádio Morumbis, na noite de quarta-feira (14), em jogo pela Copa Libertadores.

O irmão de Ryan e filho de Ivan, chamado Alexandre, que também estava no local do acidente, o jovem de 17 anos melhorou e chegou a receber previsão de alta, mas, por causa da cirurgia, ainda sente dores na cabeça e ainda não foi liberado. Já o pai dele, de 49 anos, segue sedado e entubado.

O homem teve uma leve piora no pulmão e está passando por um novo exame para verificar a condição cerebral. Na última sexta-feira (16), os médicos tentaram diminuir a sedação para ver como ele reagiria, mas houve um aumento na pressão craniana, o que motivou uma nova sedação. A vítima está na UTI.

‌



Placa despenca no Morumbis

Ivan Bezerra da Silva e seus dois filhos ficaram feridos após uma placa de metal cair durante a comemoração do gol do São Paulo, na noite de quarta-feira (14), contra o Club Libertad, do Paraguai.

O acidente ocorreu após os torcedores que estavam na Arquibancada Oeste baterem em uma placa de metal. A estrutura cedeu e caiu no anel inferior do estádio, onde estavam os irmãos Alexandre e Ryan e o pai deles, Ivan. Os três foram atingidos, e Ivan chegou a desmaiar.

‌



Segundo o clube paulista, o homem sofreu um corte na cabeça, enquanto o filho dele teve escoriações leves. Após os primeiros socorros, ambos foram levados estáveis e consciente para o Hospital do Campo Limpo. Alexandre teve somente arranhões e foi liberado ainda no ambulatório do estádio.

Em sua conta no Instagram, o jovem denunciou as condições de socorro fornecidas pelo clube após o acidente. Segundo ele, não houve atendimento imediato as vítimas. Conforme o relato, ele precisou invadir parte do campo para conseguir chamar a atenção dos responsáveis.

‌



De acordo com Alexandre, seus familiares foram encaminhados para um hospital a cerca de 2 km do Morumbis, enquanto o Hospital Albert Einstein estava a 600 metros de distância.

Alexandre permaneceu como acompanhante de Ryan, enquanto um dos tios deles acompanhou o pai, que estava em outra área. O jovem ainda divulgou fotos da família aguardando atendimento.

Em comunicado oficial, o clube afirmou que os torcedores atingidos foram liberados para transferência para o Hospital Albert Einstein, onde seguem o processo de recuperação e passarão por mais exames e cuidados necessários.

Em nota, o time afirmou que “o São Paulo seguirá acompanhando o caso e dando suporte para que os torcedores tenham a melhor recuperação possível”.

*Sob supervisão de Nayara Paiva, da Agência RECORD, e Raphael Hakime, do R7

