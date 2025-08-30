Filho do desembargador Ivan Sartori morre em acidente após salto de paraquedas
Segundo prefeitura da cidade, Marcelo Levy Garisio Sartori foi socorrido, mas não resistiu
O advogado Marcelo Levy Garisio Sartori morreu após um acidente durante um salto no Centro Nacional de Paraquedismo de Boituva, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (29). Marcelo Levy tinha 45 anos e era filho do desembargador e ex-presidente do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) Ivan Sartori.
O Corpo de Bombeiros informou que atendeu a ocorrência por volta das 16h e levou a vítima ao hospital municipal da cidade.
De acordo com a Prefeitura de Boituva, Marcelo Levy se aproximava do pouso quando falhou na execução de uma manobra na última curva e caiu. Ele chegou a ser socorrido, mas sofreu traumas em diversas partes do corpo e não resistiu.
Ainda segundo a prefeitura, Marcelo era atleta de paraquedismo profissional na categoria D, possuía habilitação internacional e já tinha feito mais de 2.000 saltos.
“A Prefeitura manifesta solidariedade aos familiares, amigos e colegas do paraquedista, reiterando o compromisso de prestar apoio e seguir colaborando com as investigações para que todas as circunstâncias do ocorrido sejam devidamente esclarecidas”, disse a prefeitura em nota.
As investigações já foram iniciadas pela Polícia Civil, e, até o momento, não foram encontradas evidências de falha mecânica.
A CBPq (Confederação Brasileira de Paraquedismo) também prestou solidariedade aos familiares e à comunidade e afirmou vai acompanhar as investigações.
O TJ-SP lamentou a tragédia. “Os integrantes do Tribunal de Justiça de São Paulo lamentam a morte precoce de Marcelo Sartorl, filho do ex-presidente da Corte, e unem-se aos familiares e amigos nessa hora de imensa dor.”
