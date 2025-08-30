Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Filho do desembargador Ivan Sartori morre em acidente após salto de paraquedas

Segundo prefeitura da cidade, Marcelo Levy Garisio Sartori foi socorrido, mas não resistiu

São Paulo|Do R7, em Brasília

Marcelo era filho do desembargador e ex-presidente do TJ-SP
Marcelo era filho do desembargador e ex-presidente do TJ-SP Reprodução/Redes sociais

O advogado Marcelo Levy Garisio Sartori morreu após um acidente durante um salto no Centro Nacional de Paraquedismo de Boituva, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (29). Marcelo Levy tinha 45 anos e era filho do desembargador e ex-presidente do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) Ivan Sartori.

O Corpo de Bombeiros informou que atendeu a ocorrência por volta das 16h e levou a vítima ao hospital municipal da cidade.

De acordo com a Prefeitura de Boituva, Marcelo Levy se aproximava do pouso quando falhou na execução de uma manobra na última curva e caiu. Ele chegou a ser socorrido, mas sofreu traumas em diversas partes do corpo e não resistiu.

Ainda segundo a prefeitura, Marcelo era atleta de paraquedismo profissional na categoria D, possuía habilitação internacional e já tinha feito mais de 2.000 saltos.


“A Prefeitura manifesta solidariedade aos familiares, amigos e colegas do paraquedista, reiterando o compromisso de prestar apoio e seguir colaborando com as investigações para que todas as circunstâncias do ocorrido sejam devidamente esclarecidas”, disse a prefeitura em nota.

As investigações já foram iniciadas pela Polícia Civil, e, até o momento, não foram encontradas evidências de falha mecânica.


A CBPq (Confederação Brasileira de Paraquedismo) também prestou solidariedade aos familiares e à comunidade e afirmou vai acompanhar as investigações.

O TJ-SP lamentou a tragédia. “Os integrantes do Tribunal de Justiça de São Paulo lamentam a morte precoce de Marcelo Sartorl, filho do ex-presidente da Corte, e unem-se aos familiares e amigos nessa hora de imensa dor.”

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.