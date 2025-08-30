Filho do desembargador Ivan Sartori morre em acidente após salto de paraquedas Segundo prefeitura da cidade, Marcelo Levy Garisio Sartori foi socorrido, mas não resistiu São Paulo|Do R7, em Brasília 29/08/2025 - 20h42 (Atualizado em 29/08/2025 - 21h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcelo era filho do desembargador e ex-presidente do TJ-SP Reprodução/Redes sociais

O advogado Marcelo Levy Garisio Sartori morreu após um acidente durante um salto no Centro Nacional de Paraquedismo de Boituva, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (29). Marcelo Levy tinha 45 anos e era filho do desembargador e ex-presidente do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) Ivan Sartori.

O Corpo de Bombeiros informou que atendeu a ocorrência por volta das 16h e levou a vítima ao hospital municipal da cidade.

De acordo com a Prefeitura de Boituva, Marcelo Levy se aproximava do pouso quando falhou na execução de uma manobra na última curva e caiu. Ele chegou a ser socorrido, mas sofreu traumas em diversas partes do corpo e não resistiu.

Ainda segundo a prefeitura, Marcelo era atleta de paraquedismo profissional na categoria D, possuía habilitação internacional e já tinha feito mais de 2.000 saltos.

‌



“A Prefeitura manifesta solidariedade aos familiares, amigos e colegas do paraquedista, reiterando o compromisso de prestar apoio e seguir colaborando com as investigações para que todas as circunstâncias do ocorrido sejam devidamente esclarecidas”, disse a prefeitura em nota.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As investigações já foram iniciadas pela Polícia Civil, e, até o momento, não foram encontradas evidências de falha mecânica.

‌



A CBPq (Confederação Brasileira de Paraquedismo) também prestou solidariedade aos familiares e à comunidade e afirmou vai acompanhar as investigações.

O TJ-SP lamentou a tragédia. “Os integrantes do Tribunal de Justiça de São Paulo lamentam a morte precoce de Marcelo Sartorl, filho do ex-presidente da Corte, e unem-se aos familiares e amigos nessa hora de imensa dor.”

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp