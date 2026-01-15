Polícia prende criminosos que fizeram homem refém durante fuga em Osasco (SP) Antes, os assaltantes haviam atirado no carro de uma mulher que acelerou quando percebeu o assalto

Um homem foi feito refém por criminosos em fuga na região metropolitana de São Paulo, em Osasco. A polícia foi acionada, conseguiu prender os bandidos e libertar a vítima.

Um dos policiais disse em entrevista à RECORD que um vizinho informou que no endereço morava um senhor sozinho, mas ele havia entrado na casa com dois homens desconhecidos: “Foi feito o primeiro contato com ele, com a intenção de eles se renderem. Posteriormente, com a entrada da Força Tática, os mesmos cooperaram e fizeram a liberação do senhor da residência e se entregaram”, afirma o policial.

Antes, os assaltantes atiraram no carro de uma motorista que reagiu ao assalto: “O carro da minha frente foi abordado por um indivíduo armado, só que ele conseguiu fugir do local e o indivíduo acabou vindo até o meu carro. Eu não consegui ter outra reação a não ser acelerar, e no momento que eu acelerei, foi onde teve o disparo no meu carro”, relata a jovem, que prefere não ser identificada.

Os investigadores da delegacia de Osasco continuam buscando informações sobre outros integrantes da quadrilha.

