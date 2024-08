Prefeito de Cascavel vai a SP para definir como será transporte das vítimas de queda de avião Leonaldo Paranhos vai se reunir com familiares das vítimas do acidente, que estão hospedados em um hotel na capital paulista São Paulo|Do R7, em Brasília 11/08/2024 - 10h49 (Atualizado em 11/08/2024 - 11h02 ) ‌



Prefeito vai encontrar familiares das vítimas de acidente Reprodução/Instagram/@paranhosoficialpr

O prefeito de Cascavel, no Paraná, Leonaldo Paranhos, embarcou na manhã deste domingo (11) para São Paulo, onde terá uma reunião no IML (Instituto Médico Legal) para definir o formato do translado das vítimas da queda de avião em Vinhedo, no interior de São Paulo. Paranhos também vai encontrar os familiares das vítimas, que estão hospedados em um hotel na capital paulista.

No sábado (10), o prefeito conversou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A reunião deste domingo busca definir como será realizado o transporte das vítimas. “Se eles vão liberar conforme forem identificando, ou se vão esperar e liberar uma quantidade maior de corpos para Cascavel e para outras cidades também”, afirmou Paranhos.

A prefeitura da cidade paranaense fará um velório coletivo para as pessoas que perderam a vida no acidente em Vinhedo. O local e a data ainda não foram definidos, mas o velório deve acontecer no Centro de Convenções e Eventos — no centro da cidade.

A aeronave do voo 2283 caiu no bairro de Capela, em Vinhedo, no interior de São Paulo, nessa sexta-feira (9), por volta das 13h28. O avião da companhia Voepass, com capacidade para 68 passageiros, saiu do município de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos. O voo contava com 62 pessoas a bordo. A Defesa Civil informou que a aeronave explodiu ao cair no chão.

Desde o primeiro momento, as autoridades informaram que ninguém a bordo sobreviveu. Apesar de a aeronave ter explodido na garagem de uma casa, nenhuma pessoa foi atingida em solo. Vídeos registraram o momento da queda do avião.

Ao todo, 62 pessoas morreram. Anteriormente, o R7 publicou, com base em informações repassadas pela própria Voepass, que havia 61 pessoas a bordo. A empresa atualizou os dados na manhã de sábado (10). A companhia relatou que, no avião, tinham 57 passageiros e quatro tripulantes.

O percurso foi seguido pelo avião normalmente até por volta das 13h. A aeronave decolou de Cascavel (PR) às 11h50 e deveria pousar em Guarulhos (SP) às 13h45. Segundo informações da Força Aérea Brasileira, a partir das 13h21, a aeronave não respondeu às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo, nem declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas. A perda de contato com o radar ocorreu às 13h22.

Em coletiva de imprensa na noite de sexta-feira, responsáveis pela Voepass informaram que o ATR-72 passou por manutenção na noite anterior ao acidente. Segundo a empresa, tudo estava no padrão técnico observado pela companhia. Ainda conforme os representantes da Voepass, o avião estava em rota normal até a queda. Os empresários lembraram que ainda precisam ser analisadas informações para as causas serem compreendidas.

Tempo apresentava instabilidade

Especialistas acreditam que o mau tempo pode ter contribuído para o acúmulo de gelo nas asas. Pilotos que sobrevoaram São Paulo na sexta-feira (9) confirmaram uma condição atmosférica fora do normal. O ATR-72 é um avião de médio porte com boa reputação de segurança. Por características de projeto, voa a uma altitude inferior à operada pelos grandes jatos, justamente onde ocorre uma maior formação de gelo na atmosfera.

Quem são as vítimas

Segundo a Voepass, a tripulação tinha todas as certificações necessárias para o voo e era composta por pessoas experientes. A equipe era formada por: Danilo Santos Romano, comandante; Humberto de Campos Alencar e Silva, co-piloto; Débora Soper Ávila, comissária; e Rubia Silva de Lima, comissária. Entre os passageiros estavam pai e filha: Liz Ibba Santos, de três anos, e Rafael Fernando dos Santos, que viajavam para celebrar o Dia dos Pais; as médicas residentes de oncologia clínica Arianne Albuquerque Estevan Risso e Mariana Comiran Belim; e o árbitro de judô Edilson Hobold, de 52 anos. A lista completa foi disponibilizada por volta das 18h de sexta-feira.