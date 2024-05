Prefeitura de Mogi pede demolição de abrigo de cães, e voluntários protestam

Alto contraste

A+

A-

Abrigo de animais foi montado por moradores em Mogi (Reprodução/Agência Record)

Uma comunidade voluntária de proteção aos animais denuncia a Prefeitura de Mogi das Cruzes, após uma moradora, uma das líderes do movimento, receber uma notificação para demolir um abrigo para cães em situação de rua.

Adriana Aguiar da Silva Soares, de 49 anos, relata que ela e diversos moradores do bairro Vila Sagrado Coração de Maria, são protetores voluntários de cachorros de rua. A vizinhança possui a cultura de sempre ajudar os animais, distribuindo água, comida e abrigos.

A amiga de Adriana, Bruna de Carvalho, de 24 anos, construiu um pequeno espaço para sete cães vira-latas, de porte médio a grande, em um terreno baldio na Rua Santa Luzia, ao lado do número 155.

Adriana contou que a área é propriedade da Prefeitura, mas estava abandonada e com muito mato no local. Bruna, então, decidiu limpar o terreno e construir o abrigo. Vídeos encaminhados à reportagem registraram a estrutura que abriga os animais. Nas imagens, é possível observar alguns cachorrinhos dormindo dentro de suas respectivas baias.

Publicidade

Bruna chegou a castrar todos os cães, deu remédio contra pulgas e, até o momento, conseguiu completar a carteirinha de vacinação de três dos sete cachorros.

Há cerca de uma semana, por volta do dia 23 de abril, um dos vira-latas avançou contra um jovem, filho de um dos vizinhos do bairro. O pai do garoto foi tirar satisfação com Bruna após o ocorrido.

Publicidade

Uma gravação feita pela própria mulher, mostra o homem brigando com a voluntária, afirmando que teria “dó” da mãe dela. Adriana afirma que o rapaz chegou a ameaçar e tentar agredir a amiga.

Após a confusão, o vizinho acionou a Prefeitura e denunciou o abrigo feito pela moradora. Na última terça-feira (30), um agente municipal foi até a casa de Bruna e notificou a mulher, informando que ela deveria derrubar imediatamente o abrigo.

Publicidade

Entretanto, Adriana recorda que já houve outros casos em que os moradores procuraram ajuda do município para ajudar os animais de rua, mas não tiveram retorno.

Em um dos casos, a mulher lembra quando resgatou uma cadela de porte pequeno, chamada Lilica, que havia sido abandonada na região, com uma das patas machucada.

A denunciante pediu apoio ao executivo da cidade, que buscou a cachorra e a levou ao Núcleo de Bem Estar Animal (Nubea), onde ela foi castrada e medicada. Entretanto, uma semana após o resgate, os funcionários levaram Lilica novamente para Adriana, afirmando que não teriam espaço para cuidar do animal.

A comunidade confessa que não teria problemas em desmontar o abrigo construído por Bruna, contanto que a Prefeitura garanta que os cachorros recebam todo o suporte por parte da pasta.

Os voluntários têm medo de que os animais voltem novamente para as ruas, onde não possuem o apoio ou recursos para se alimentarem e dormirem em lugares seguros.

A reportagem solicitou uma nota à Prefeitura de Mogi das Cruzes sobre o caso, mas até o momento não houve retorno. O espaço segue aberto e caso haja manifestações, a nota será atualizada

*Estagiária sob supervisão de Letícia Assis