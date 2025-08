Prefeitura de SP abre vagas para trabalho voluntário com animais silvestres Inscrições vão até 14 agosto e serão feitas por e-mail; serviço é voluntário, com participação mínima de dois meses em dois parques da capital paulista São Paulo|Do R7 06/08/2025 - 17h30 (Atualizado em 06/08/2025 - 17h30 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A Prefeitura de SP está oferecendo até 115 vagas para trabalho voluntário no CeMaCAS.

Inscrições vão até 14 de agosto, e interessados devem enviar currículo por e-mail.

Participantes devem ter formação em Ciências Biológicas ou Medicina Veterinária e estar vacinados.

O voluntariado tem duração mínima de dois meses, com 20 horas semanais em setores definidos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Trabalho voluntário com animais silvestres de parques paulistanos inclui manejo de animais. Divulgação/Divisão de Fauna Silvestre (DFS) /Acervo SVMA Divulgação/Divisão de Fauna Silvestre (DFS) /Acervo SVMA

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo abriu inscrições para o voluntariado no CeMaCAS (Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres). Serão selecionados até 115 voluntários, e os interessados deverão enviar o currículo até 14 de agosto para o e-mail voluntariofauna@prefeitura.sp.gov.br.

Os participantes do processo seletivo devem cursar ou ser recém-formados em Ciências Biológicas, ou Medicina Veterinária e ter certificados de vacinação contra tétano, Covid-19, febre amarela e raiva, com sorologia atualizada e validade mínima de um ano.

O serviço voluntário terá duração mínima de dois meses, com carga de 20 horas semanais, de segunda a domingo, em dias e horários definidos por escala. As atividades serão realizadas nas unidades do CeMaCAS nos parques Parque Anhanguera e Ibirapuera.

Os candidatos deverão ainda escolher um dos seis setores para realizar o serviço: clínica, berçário, quarentenário, reabilitação e nutrição. Dentro destas áreas, os participantes poderão aplicar os conhecimentos aprendidos durante a graduação, na prática.

Os interessados deverão encaminhar um e-mail com seu currículo para voluntariofauna@prefeitura.sp.gov.br com o título “VOLUNTÁRIO 2025 + [nome do setor escolhido]” até o dia 14 de agosto. Candidatos que colocarem o nome de dois ou mais setores no título serão automaticamente desclassificados.

