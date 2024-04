Prefeitura embarga obra irregular que usava placa de autorização fake na Bela Vista

Alto contraste

Vídeo feito por Bonduki mostra placa com informações erradas (Reprodução/X/@NabilBondukiSP)

A obra de um prédio que estava sendo erguido irregularmente em uma área tombada da Bela Vista, no centro de São Paulo , foi embargada pela prefeitura. A construção foi denunciada em um vídeo nas redes sociais pelo professor da FAU-USP (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo) Nabil Bonduki, na segunda-feira (15).

Na publicação, Bonduki lembra que a legislação proíbe construções acima do nível da rua dos Ingleses, justamente para preservar a vista do declive. No entanto, o prédio irregular, localizado no número 1.040 da rua Treze de Maio, uma via paralela, já está no terceiro pavimento, comprometendo a visão.

O arquiteto e urbanista ainda notou outras características que mostram a irregularidade da obra, como a ausência de recuo e os números dos supostos alvarás, que, na verdade, são os processos abertos na prefeitura, não a autorização.

“O nome do Conpresp, o órgão de preservação, que deveria aprovar esse projeto, porque ele está em uma área tombada, está grafado errado. Em vez de Conpresp, está Concresp, o que mostra que esse empreendedor sequer conhece os órgãos municipais”, disse Bonduki.

Em nota, a prefeitura justifica o embargo ao reiterar que “a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) negou o pedido de Alvará de Aprovação e Execução de Edificação Nova e, portanto, a construção não poderia ter sido iniciada”.

“O interessado não atendeu à íntegra do Comunique-se emitido que previa, por exemplo, a adequação do projeto à legislação vigente e apresentação da anuência do Departamento do Patrimônio Histórico (DPH) e Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP)”, acrescenta a administração municipal.”

O R7 não localizou o responsável pela obra.