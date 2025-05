Presidente da RECORD visita Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo - 2ª Região Luiz Cláudio Costa foi recebido pelo desembargador Valdir Florindo para reforçar diálogo contínuo entre as instituições São Paulo|Do R7 e Do R7, em Brasília 06/05/2025 - 19h50 (Atualizado em 06/05/2025 - 19h55 ) twitter

O diretor institucional da Igreja Universal, bispo Vitor Paulo, o presidente do TRT da 2ª Região, desembargador Valdir Florindo, e o presidente da RECORD, Luiz Cláudio Costa RECORD/Divulgação - 06.05.2025

Na tarde desta terça-feira (6), o presidente da RECORD, Luiz Cláudio Costa, foi recebido pelo desembargador Valdir Florindo, presidente do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo - 2ª Região, no gabinete.

A visita de cortesia reforçou o diálogo contínuo entre as instituições, deixando a emissora à disposição do tribunal para divulgação de assuntos de interesse do mundo do trabalho e da sociedade.

Participaram do encontro, o diretor institucional da Igreja Universal, bispo Vitor Paulo, e a gerente de Relações Institucionais da RECORD, Karina Lajusticia.

