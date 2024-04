Programa Unisocial EVG promove a Corrida Contra a Fome para 10 mil pessoas na quarta (1º) em SP

Alto contraste

Corrida Contra a Fome 2024 ocorre na quarta-feira (1º) em São Paulo

A iniciativa Unisocial EVG promove, na próxima quarta-feira (1º), a oitava edição da Corrida Contra a Fome 2024 em São Paulo (SP). Cerca de 3.500 corredores são esperados, a partir das 7h, no Parque Ecológico do Tietê, na zona leste. O público total, porém, deverá chegar a 10 mil pessoas. O evento mistura esporte, música e solidariedade, e a entrada é gratuita.

A meta deste ano é arrecadar 300 toneladas de alimentos, suficientes para montar 25 mil cestas de 12 kg cada. Tudo será doado a famílias em situação vulnerável.

Nas sete edições anteriores, o evento coletou 412,9 toneladas juntas. Essas corridas ocorreram, em 2021 e 2022, nos estados de São Paulo, Amapá, Mato Grosso, Maranhão, Paraíba, Santa Catarina e Rio Grande do Norte.

De volta à capital paulista, o entretenimento deste ano está garantido no Parque Ecológico do Tietê: a Corrida Contra a Fome será apresentada, diretamente do local, por Ticiane Pinheiro e Thiago Gardinali, da RECORD, em meio ao som da Banda Universos.

O evento ainda terá a presença do Bispo Adilson Silva, responsável pela Igreja Universal do Reino de Deus em São Paulo — que mantém a Unisocial EVG. Ele realizará o clamor pela paz.

Nesta oitava edição, a segunda em São Paulo, o aquecimento dos atletas começa às 7h. A corrida começa às 8h e deve durar 1 hora. O encontro, que tem previsão para terminar até o meio-dia, contará com o suporte de 280 voluntários; além deste número, outros irão para correr e torcer.

Maratona do bem

O acontecimento principal consiste em duas modalidades: 5 km e 10 km, com troféus para os cinco primeiros colocados homens e para as cinco primeiras mulheres — e medalhas para todos os participantes.

Tudo será acompanhado com precisão, por meio de um chip em cada um dos competidores, a fim de registrar seu tempo e quilometragem.

Filipe Santos é o organizador do evento paulistano e destaca o impacto mais importante da ação: “Teremos condições de ajudar milhares de famílias carentes na Grande São Paulo”. Ele explica, ainda, que as cestas básicas montadas com os alimentos coletados serão distribuídas em ações sociais ao longo do ano, para pessoas em insegurança alimentar.

Este já foi o caso de Neide Aparecida. Desempregada, divorciada e mãe de três filhos, foi beneficiada pela distribuição de donativos a partir da Corrida Contra a Fome de 2021, em São Paulo.

Ela lembra que havia perdido, à época, sua casa, com móveis e mantimentos, em uma enchente. “Foram momentos de desespero. Não tinha para onde ir. O único socorro que recebi, inclusive emocional, veio na hora certa. E foi da Universal”, conta.

A professora Estefânia do Nascimento, de 39 anos, relata sua participação como voluntária em edição anterior. A docente enfatiza o zelo com o que é arrecadado: “Foi incrível. Diferente do que notei em outros lugares, vi muita transparência a respeito do que é feito com as doações”.

Ela deixa uma recomendação para quem vai correr — ou torcer — na maratona deste ano. “Corram como se não fosse apenas uma corrida. O que há de mais precioso é a bela iniciativa de adotar famílias em situações difíceis”, explica.

O programa Unisocial EVG coleta mantimentos não-perecíveis para a confecção de cestas básicas, que serão distribuídas a lares carentes do estado. Você pode doar durante a Corrida Contra a Fome 2024 em um ponto de arrecadação, no próprio parque — ou em outro momento, em qualquer templo da Universal.

Corrida Contra a Fome 2024

Entrada: gratuita.

Data: Quarta-feira, 1º/5.

Horário: a partir das 7h.

Local: Parque Ecológico do Tietê — Via Parque 8.055, Engenheiro Goulart, 03719-000, São Paulo, SP.