Quer adotar um pet? Prefeitura de SP promove evento com cães e gatos à procura de um lar Atividade será realizada neste sábado (22), das 9h às 17h, no Centro Municipal de Adoção em Santana, na zona norte São Paulo|Do R7 22/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/02/2025 - 02h00 )

Há mais de 220 cães e 110 gatos disponíveis para adoção na unidade de Santana Edson Lopes Jr./Secom SP

A Prefeitura de São Paulo realiza o evento “Folia da Adoção”, com o tema “Me dá uma família aí”, neste sábado (22), das 9h às 17h, na zona norte da capital. A atividade pré-carnavalesca organizada pela Cosap (Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico) tem o objetivo de encontrar novos lares para os cães e gatos que hoje vivem no Centro Municipal de Adoção em Santana.

Atualmente, estão disponíveis 221 cães e 117 gatos, entre filhotes e adultos, de diferentes portes, cores e pelagens, além de animais especiais. Todos o animais estão castrados, vacinados, vermifugados, identificados por microchip e com RGA (Registro Geral do Animal).

Há anos aguardando uma família

“Muitos dos nossos animais estão há anos aguardando uma família. Eventos como esse estimulam a visitação ao centro municipal e aumentam as chances de adoção. É sempre uma grande festa”, diz a coordenadora da Cosap, Analy Xavier.

Além dos cães e gatos, os visitantes também poderão conhecer os animais de fazenda mantidos na instituição, como o porco Luizinho, sucesso entre as crianças que participam de atividades na unidade; e a égua Carlota, conhecida por pedir carinho aos visitantes. Ao meio-dia haverá um desfile de cães disponíveis para adoção com adereços de Carnaval.

Para realizar a adoção de animais, é preciso apresentar documentação do futuro tutor (RG e CPF), além de comprovante de residência recente (dos últimos três meses). É necessário ainda levar uma coleira e guia, no caso dos cães, ou caixa de transporte, no caso de gatos, e pagar uma taxa pública de R$ 34,20.

Serviço

“Folia da Adoção” – evento de adoção de cães e gatos

Local: Centro Municipal de Adoção, na Cosap - Rua Santa Eulália, 86 – Santana

Data: Sábado, 22 de fevereiro

Horário: 9h às 17h