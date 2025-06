Realocação do Teatro de Contêiner visa ampliação e melhores condições, diz Nunes Atualmente localizado em uma área de 295 m², teatro será transferido para um novo espaço de 525 m², próximo à Praça da Sé São Paulo|Do R7 11/06/2025 - 17h21 (Atualizado em 11/06/2025 - 17h47 ) twitter

Teatro de Contêiner Mungunzá deve mudar de espaço

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), divulgou um vídeo nesta quarta-feira (11) ao lado dos secretários de Governo, Edson Aparecido, e de Cultura, Totó Parente, explicando que a mudança do Teatro Mungunzá — também conhecido como Teatro Contêiner — não se trata de um despejo, mas de uma realocação planejada para um espaço melhor e maior, com o objetivo de fortalecer a atuação cultural do grupo e otimizar o uso urbano da região.

Atualmente localizado em uma área de 295 m² próxima à antiga Cracolândia, o teatro será transferido para um novo espaço de 525 m² na Rua Conselheiro Furtado, próximo à Praça da Sé. Segundo a administração municipal, o novo local é regularizado, central e de fácil acesso por transporte público, além de estar em uma área com grande circulação de pessoas e próxima a importantes pontos de interesse da cidade.

Além do ganho de espaço físico, a nova localização é descrita como mais adequada para o público e para a operação do teatro, já que o endereço atual apresenta limitações de acessibilidade e se encontra em uma área considerada degradada.

A área onde o Mungunzá opera atualmente será utilizada em um projeto habitacional e de lazer, resultado de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. A iniciativa faz parte do plano de metas municipal que busca revitalizar o centro da cidade e atrair novos moradores para a região. A proposta tem apoio de moradores e comerciantes locais, que assinaram abaixo-assinados a favor da transformação do espaço.

A prefeitura também enfatizou que o grupo responsável pelo teatro continuará a receber apoio financeiro expressivo, destacando um repasse de R$ 2,57 milhões durante a atual gestão.

“Não existe nada de querer acabar com o teatro. Pelo contrário, na nossa gestão, [repassamos] mais de R$ 2,5 milhões. Está num local onde a prefeitura precisa fazer as suas ações — está no seu plano de metas, habitação, área de lazer —, e levando eles para outro local melhor, maior e com muito mais condições de as pessoas poderem acessar. Portanto, isso é que é a verdade sobre o Teatro de Contêiner”, disse Nunes.

