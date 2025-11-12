Rodoanel é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (12) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

km 44 do rodoanel, na grande são paulo, é interditado por ameaça de bomba; caminhão ficou atravessado na pista Jornal de Brasília

O Rodoanel é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (12). Um motorista foi sequestra e suspeitava-se que o criminoso estava com explosivos. O trecho foi liberado após 5h e a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo divulgou que a bomba era falsa.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 09h24 desta quarta.

Os estados que mais buscaram pelo termo “Rodoanel” são: São Paulo, Distrito Federal e Paraná, apontou o Google Trends. Confira:

Oferecimento:Google Trends.