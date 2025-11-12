Rodoanel é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (12)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
O Rodoanel é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (12). Um motorista foi sequestra e suspeitava-se que o criminoso estava com explosivos. O trecho foi liberado após 5h e a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo divulgou que a bomba era falsa.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 09h24 desta quarta.
Os estados que mais buscaram pelo termo “Rodoanel” são: São Paulo, Distrito Federal e Paraná, apontou o Google Trends. Confira:
Oferecimento:Google Trends.