Sabesp investe R$ 55 milhões para ampliar distribuição de água na Grande SP ainda este ano Melhorias beneficiarão imediatamente bairros das zonas oeste e sul da capital, além de cidades como Taboão da Serra, Embu das Artes São Paulo|Do R7, em Brasília 12/02/2025 - 12h30 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h20 )

Empresa investiu R$ 55 milhões em três novas estações de tratamento Reprodução/Governo de São Paulo/Arquivo

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) concluiu as obras de três novas estações de tratamento, um reservatório e uma central de bombeamento de água, que devem entrar em operação nos próximos dias.

As melhorias beneficiarão imediatamente bairros das zonas oeste e sul da capital, além de cidades como Taboão da Serra, Embu das Artes, Embu-Guaçu e Itapecerica da Serra.

Ao todo, a empresa investiu R$ 55 milhões, e os projetos foram concluídos nos últimos seis meses, desde a privatização da companhia.

Uma das principais novidades é a ampliação da oferta de água para os municípios de Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu, por meio da implantação de três módulos de tratamento de água. Com tecnologia de membranas de ultrafiltração, as três ETAs (Estações de Tratamento de Água) terão capacidade para produzir 50 litros de água por segundo cada, totalizando 150 L/s.

‌



“Essa vazão somada atenderá os moradores das duas cidades e, com isso, gerará um excedente de água no Sistema Guarapiranga. Esse volume extra será redirecionado para bairros vizinhos e para a cidade de Embu das Artes”, informou a empresa.

No dia 15 de março, entrará em operação o booster USP, localizado próximo ao campus Butantã da universidade. Essa central de bombeamento permitirá a transferência de mais 650 litros de água por segundo do Sistema Cantareira para abastecer bairros como Rio Pequeno e Butantã, possibilitando o redirecionamento da reserva para a zona sul da capital.

‌



“Juntas, as ETAs e o booster aumentarão a oferta de água para a população em 800 L/s, o equivalente ao consumo de uma cidade com 1 milhão de habitantes, como Osasco”, explicou a Sabesp.

Novo reservatório

Outra frente de atuação da nova Sabesp é a inauguração do reservatório do Jardim Europa, próximo à represa Guarapiranga, com capacidade para armazenar 10 milhões de litros de água potável.

‌



Segundo a empresa, ele funcionará como uma grande caixa-d’água para a região, beneficiando bairros como Jardim São Luiz, Jardim Ângela e Jardim São Francisco.

“Além disso, o novo reservatório reduzirá a dependência dos reservatórios já existentes, garantindo mais água estocada para a população. A previsão é que ele entre em operação no final de março”, destacou a companhia.

Perspectivas para o médio prazo

No médio prazo, duas obras estruturantes adicionarão 2.800 L/s à produção de água da região, volume equivalente ao consumo de uma cidade com 3 milhões de habitantes, como Brasília (DF).

Uma dessas iniciativas é a ampliação da capacidade do Sistema São Lourenço, que passará de 4.700 L/s para 6.000 L/s. Esse aumento beneficiará a zona oeste da capital e cidades como Osasco, Carapicuíba e Barueri.

Recorde na produção de água

As ampliações no sistema de abastecimento acompanham o crescimento da produção de água tratada para a população. Em fevereiro, a Sabesp bateu um recorde, alcançando uma média de 71.620 litros por segundo.

Para comparação, em 2022 a produção média foi de 61.610 L/s, 10 mil litros por segundo a menos do que o registrado atualmente. Já em 2023, o volume médio subiu para 67.210 L/s, um acréscimo de 4.000 litros por segundo.

O recorde se deve à capacidade operacional das estações de tratamento da Sabesp, que conseguem atender à alta demanda nos dias de calor intenso, quando o consumo aumenta significativamente. Nos últimos dias, as ETAs chegaram a produzir até 80 mil litros por segundo em determinados horários, elevando a média mensal. O consumo também se mantém elevado, atingindo picos de 79 mil litros por segundo.