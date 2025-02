Incêndio atinge fábrica de fantasias no Rio e deixa pessoas presas no último andar Bombeiros retiraram 17 pessoas do prédio em chamas, sendo que 21 ficaram feridas e 10 estão em estado grave no hospital Rio de Janeiro|Rafaela Soares e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 12/02/2025 - 08h51 (Atualizado em 12/02/2025 - 13h57 ) twitter

Socorristas resgataram 17 pessoas de fábrica em chamas, sendo que 12 foram hospitalizadas Reprodução/Instagram @operacoesrio – 12.02.2025

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de fantasias e uniformes militares em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (12).

No final da manhã, subiu para 21 o número de feridos levados aos hospitais da região. O estado de saúde de 10 pessoas internadas é considerado grave, segundo apuração da RECORD Rio.

Cinco unidades de saúde receberam as vítimas:

Hospital Estadual Getúlio Vargas - 10 vítimas deram entrada por queimadura em via aérea após inalação de fumaça tóxica. Oito delas — três homens e cinco mulheres — estão em estado grave;

Hospital Federal de Bonsucesso - Duas mulheres e um homem estão internados e apresentam estado de saúde estável;

Hospital Municipal Souza Aguiar - duas em estado grave e outras duas apresentam quadro estável;

CER da Ilha do Governador - duas vítimas;

Hospital Municipal Salgado Filho - duas vítimas.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), informou que a fábrica fazia as fantasias de três escolas: Império Serrano, Unidos da Ponte e Unidos de Bangu. Segundo o chefe do executivo, nenhuma delas será rebaixada neste ano.

Conversei agora com o presidente Hugo Júnior da série Ouro que me deu mais detalhes das 3 escolas afetadas pelo incêndio de hoje em Ramos. Já tomamos a decisão de que , independente de qualquer coisa, as escolas não serão rebaixadas no carnaval desse ano. Havendo possibilidade… — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 12, 2025

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h39 para combater as chamas na Rua Roberto Silva e mobilizou 90 militares, além de um grupamento aéreo, para controlar o fogo e realizar os resgates.

O grupamento aéreo e especialistas em salvamento em altura já retiraram 17 vítimas presas no local, até o momento. Nove foram encaminhadas para hospitais da região. A Polícia Militar também garante a segurança da população, isolando o entorno da fábrica. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) February 12, 2025

Pessoas presas em incêndio

Pessoas ficaram presas no último andar do edifício, e os bombeiros trabalham para serrar as grades das janelas e possibilitar o acesso ao local. No momento do incêndio, ao menos 30 pessoas dormiam no local, pois, segundo apuração da RECORD, residiam longe da instalação e se revezavam com outros funcionários.

Nas redes sociais, o Centro de Operações do Rio confirmou o incêndio. “O drone do COR acompanha o trabalho do Corpo de Bombeiros no combate às chamas em prédio comercial na rua Roberto Silva, na altura do Mundial, em Ramos. A via segue interditada.”

INCÊNDIO EM RAMOS



O drone do COR acompanha o trabalho do Corpo de Bombeiros no combate às chamas em prédio comercial na rua Roberto Silva, na altura do Mundial, em Ramos. A via segue interditada.



Corpo de Bombeiros, Equipes da Prefeitura e Polícia militar no local.#CORInforma… pic.twitter.com/hgjywyFHN3 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) February 12, 2025

A escola de samba Império Serrano também confirmou, em nota, que o incêndio atingiu a fábrica da Maximus Confecções, onde está sendo produzida toda a sua fantasia para o Carnaval de 2025.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a operação mobilizou 13 unidades operacionais, incluindo o Grupamento de Operações Aéreas e especialistas em salvamento em altura. Aproximadamente 90 bombeiros trabalham no local, com o apoio de 30 viaturas.

Prejuízos

A escola Império Serrano lamentou o incêndio nas redes sociais e confirmou que toda a produção de fantasias para o carnaval deste ano estava na fábrica. Ainda não há estimativas sobre o prejuízo total.

“O Império Serrano lamenta profundamente o incêndio que ocorre nas dependências da Maximus Confecções, nesta manhã, em Ramos. Informamos que toda a produção das fantasias do carnaval 2025 do Império Serrano se encontram na fábrica. Neste momento, estamos focados em garantir a segurança de todos os envolvidos neste acidente. Quando tivermos mais informações sobre os danos ocorridos, informaremos”, afirmou a agremiação em nota.

A Liga RJ, responsável pela organização das escolas de samba da Série Ouro, se manifestou sobre o incêndio na Fábrica Maximus, um dos principais centros de confecção de fantasias para o Carnaval carioca. Em nota oficial, a entidade expressou preocupação com o ocorrido e ressaltou a importância do espaço para a produção do evento.

“Nossa primeira e maior preocupação é com a segurança e o bem-estar de todas as pessoas que estavam no local, esperando que todos estejam fora de perigo e recebendo o devido amparo”, destacou a Liga RJ. A Liga RJ enfatizou ainda o impacto do incêndio na logística do Carnaval: “A Fábrica Maximus desempenha um papel fundamental no fornecimento de materiais para as escolas de samba e, além disso, serve como espaço para a confecção de fantasias de diversas agremiações. O impacto deste incidente atinge diretamente o planejamento do Carnaval e toda a cadeia produtiva envolvida na sua realização.”

Diante do ocorrido, a Liga RJ informou que convocará uma Assembleia Geral Extraordinária com os presidentes das escolas filiadas para avaliar os impactos e definir os próximos passos.

“Nosso compromisso é buscar soluções que possibilitem a continuidade dos trabalhos e a realização do Carnaval com a grandiosidade que o povo merece”, afirmou a entidade, garantindo que acompanhará de perto as investigações e prestará apoio às escolas atingidas. “Unidos, superaremos mais este desafio.”