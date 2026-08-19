Inteligência artificial amplia o monitoramento das obras da Sabesp Plataforma Integra360 reúne dados, imagens e informações em tempo real para apoiar o trabalho das equipes e contribuir para obras mais seguras, organizadas e cuidadosas com a rotina da população

Plataforma Integra360 combina inteligência artificial, análise de dados e monitoramento remoto para reunir, em um único ambiente, informações importantes sobre cada frente de serviço Divulgação/Sabesp

Obras de saneamento são fundamentais para ampliar e melhorar os serviços de água e esgoto. Para que essas intervenções avancem com mais organização e menor impacto para quem vive, trabalha ou circula nas regiões atendidas, a Sabesp utiliza o Integra360.

A plataforma combina inteligência artificial, análise de dados e monitoramento remoto para reunir, em um único ambiente, informações importantes sobre cada frente de serviço.

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“O Integra360 representa um novo patamar na gestão da segurança operacional. A tecnologia permite antecipar riscos, ampliar a capacidade de fiscalização e garantir que nossas equipes tenham acesso, em tempo real, às informações necessárias para executar as intervenções com mais segurança, eficiência e precisão”, afirma Guilherme Paixão, diretor de Gestão de Empreendimentos da Sabesp.

Na prática, esse planejamento contribui para uma execução mais coordenada, ajuda a reduzir imprevistos e permite que as equipes atuem com maior precisão. Para a população, isso representa mais previsibilidade, cuidado com os acessos e menor impacto na circulação e nas atividades do entorno.

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Durante os serviços, engenheiros, técnicos e profissionais responsáveis pela fiscalização também podem consultar informações atualizadas sobre cada frente de trabalho. O acompanhamento facilita a comunicação entre as áreas envolvidas e agiliza a resposta a situações identificadas nos canteiros.

A plataforma utiliza ainda câmeras e recursos de inteligência artificial para apoiar a verificação dos procedimentos de segurança, como o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual pelas equipes.

Ao integrar dados, tecnologia e monitoramento, o Integra360 aprimora a forma como a Sabesp planeja e acompanha suas obras. A iniciativa contribui para proteger os trabalhadores, melhorar a execução dos serviços e realizar intervenções mais organizadas e cuidadosas com a população