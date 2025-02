São Paulo comemora 471 anos com eventos de música, cinema, exposições e oficinas Prefeitura vai oferecer mais de 140 atrações em diversas regiões da cidade para homenagear a capital paulista São Paulo|Do R7 24/01/2025 - 17h01 (Atualizado em 25/01/2025 - 00h00 ) twitter

CCSP vai receber shows de Paulo Miklos, Geraldo Azevedo e Maria Gadu Heloísa Ballarini/Secom

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, promove nesta semana, em comemoração ao aniversário de 471 anos de São Paulo, uma programação cultural especial em todas as regiões da cidade.

Para celebrar o legado da maior cidade da América Latina é necessária uma agenda do mesmo porte — e, por este motivo, mais de 140 eventos ocorrem nos equipamentos culturais do município entre diversas linguagens artísticas, como exposições, sessões de cinema, shows, teatros e oficinas.

Entre os destaques da programação está uma madrugada de exibição de filmes no CCSP (Centro Cultural São Paulo), a “Madrugada Dark Fantasy”, que começa às 22h30 desta sexta-feira (24) e segue até as 2h do sábado (25).

Uma parceria entre o CCSP e Spcine vai promover a exibição do filme Ainda Estou Aqui – indicado ao Oscar 2025 — no jardim suspenso do centro cultural, no sábado, às 19h30. O filme do diretor Walter Salles, baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, terá distribuição de ingressos uma hora antes da sessão, às 18h30, limitado a 150 lugares.

‌



No CCSP, na Sala Adoniran Barbosa, os eventos começaram na sexta, com show do ex-Titã Paulo Miklos, e continuam durante o fim de semana. Hoje, às 19h, se apresenta Geraldo Azevedo e, no domingo (26), às 18h, haverá show da Maria Gadu.

Outra atração programada para ocorrer no local é a encenação da peça Ana Lívia, com Bete Coelho e Vera Zimmermann, na Sala Jardel Filho. Em todas as atrações, a retirada de ingressos ocorre na bilheteria física do CCSP, duas horas antes da programação.

‌



No Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, as atrações deste sábado começam às 10h, com o musical infantil Brincar de Quê, Passarinho Contou, e seguem com Samba 90 graus, às 15h (cantores de pagode dos anos 90, Chigor, Netinho de Paula e Marcio Art dão voz ao projeto); a cantora e compositora Budah, às 17h; e Cebezinho, às 19h.

O Centro Cultural Tendal da Lapa também oferece hoje atividade para as crianças, com o projeto Brincadeira de Todos os Tempos, às 10h, com pintura facial, música e outros passatempos.

‌



Além disso, haverá shows no local, como o da banda instrumental “Bixiga 70”, conhecida por misturar elementos da música africana, afrobeat, brasileira, latina e do jazz, às 13h; e do rapper Yago Oproprio, indicado ao Grammy com a canção “La Noche”, às 19h.

O hip-hop, por sinal, toma conta da programação do Centro Cultural da Juventude neste sábado, com shows de MC Luanna (15h), Dexter (17h), MC GA (20h) e muito mais.

As Casas de Cultura também prometem programação diversificada: de rap, rock, samba, forró, reggae, sertanejo, MPB, música eletrônica à dança e literatura, passando por interações artísticas como live paiting.

Do entardecer ao anoitecer, o samba reinará na Vila Itororó, com o “Samba na Laje”, às 15h30; “Resenha de Crioulas”, às 17h30; e “Batucada Nossa Tradição”, às 19h.

Roteiro especial

Neste sábado, o DPH (Departamento de Patrimônio Histórico) promove o roteiro “Nossa São Paulo: cultura, cidade e patrimônio”, no centro histórico. De forma simbólica, a caminhada tem início às 10h30, na antiga sede do Departamento de Cultura, e termina na atual sede, na Rua Líbero Badaró, 346.

A experiência proporcionada pelo percurso será uma oportunidade única para os participantes se conectarem com a cidade a partir das transformações que a moldaram ao longo do tempo, bem como suas permanências, identificadas nas paisagens, monumentos e edificações, discutindo o papel dos instrumentos de preservação do patrimônio neste processo. As vagas são limitadas.

Ainda no centro de São Paulo, o Centro Cultural Olido recebe, às 19h, o Grupo Originais do Samba; e a Biblioteca Mário de Andrade organiza a exposição “BMA 100 anos”, com visitas guiadas.

No terraço da biblioteca, ocorre ainda a apresentação da Orquestra Mundana Refugi, com o show “São Paulo de Todos os Povos”, às 16h, enquanto no auditório, acontece o “Cineconcerto: Lisbela e o Prisioneiro” (Guel Arraes, 2003), com trilha sonora executada ao vivo, às 17h30.

Para o público infanto-juvenil não faltará diversão no centro histórico. A Praça das Artes recebe o show da dupla Patati e Patatá, às 11h30, e o Bloquinho Gente Miúda, às 14h.

As bibliotecas, teatros e museus também recebem programação com intervenções artísticas para o público infantil, peças adulto e infanto-juvenil, e oficinas diversas.

A programação completa em todos os equipamentos culturais está disponível no site da Prefeitura de São Paulo.