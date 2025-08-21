São Paulo e Cidade do México firmam acordo para ampliar cooperação no turismo Acordo prevê troca de informações, experiências e boas práticas, além de iniciativas conjuntas de promoção internacional São Paulo|Do R7, em Brasília 21/08/2025 - 11h13 (Atualizado em 21/08/2025 - 11h17 ) twitter

Secretário Rui Alves (à direita) se reuniu com Alejandra Frausto Guerrero e Nedilson Ricardo Jorge Divulgação/Secretaria de Turismo de São Paulo

As Secretarias de Turismo de São Paulo e da Cidade do México assinaram um Memorando de Entendimento para fortalecer a cooperação mútua no setor de turismo. O acordo prevê a troca de informações, experiências e boas práticas, além de iniciativas conjuntas de promoção internacional.

Entre as medidas, estão campanhas promocionais em parceria, participação conjunta em feiras e eventos e a criação de estratégias de co-marketing e co-branding.

A intenção é ampliar os laços culturais e econômicos e atrair mais visitantes para ambas as cidades.

A cerimônia de assinatura contou com a presença do secretário municipal de Turismo de São Paulo, Rui Alves, da secretária de Turismo da Cidade do México, Alejandra Frausto Guerrero, do embaixador do Brasil no México, Nedilson Ricardo Jorge, além de autoridades locais ligadas à promoção turística.

‌



A delegação paulistana está na capital mexicana para participar da IBTM Americas, uma das principais feiras de turismo de negócios do continente.

