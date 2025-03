São Paulo terá programação cultural gratuita na região central a partir desta sexta (14) CENTRÔ!, projeto da prefeitura da capital, levará atrações itinerantes e intervenções culturais todas as sextas e sábados às ruas e praças do centro São Paulo|Do R7 14/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/03/2025 - 02h00 ) twitter

O espetáculo da Ciranda das Gêmeas Dias e a Trupe Cirandá mistura música, poesia, performance circense e dança de roda Divulgação

A cidade de São Paulo recebe, a partir desta sexta-feira (14), o projeto CENTRÔ, que vai levar programação cultural gratuita às ruas e praças da região central da capital. A iniciativa da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, vai ocorrer regularmente, às sextas e sábados, e já tem programação confirmada até o dia 5 de abril.

O objetivo é celebrar a arte de rua, impulsionando o desenvolvimento técnico e profissional de artistas locais, além de democratizar o acesso à cultura por meio de intervenções itinerantes em pontos icônicos do centro histórico – transformando varandas e calçadas em palcos públicos.

As primeiras atividades culturais, que acontecem na sexta e também no sábado (15), serão realizadas no Largo do Café, na avenida Vieira de Carvalho (altura do nº 31), na Praça do Patriarca e na Praça Antonio Prado.

Entre as atrações do fim de semana estão Discopédia; DJ Lady Brown; Samba de Dandara; cortejo Sanfonada, da Cia Chegança; Fizz Jazz - swing band ao estilo de Nova Orleans do início do século 20; Quarteto em Dó Machado, grupo de música instrumental brasileira, entre outros (confira a programação completa abaixo).

Teatro, circo, música e muito mais

Com foco nos artistas de rua, as ações levarão teatro, circo, música e diversas linguagens para a dinâmica das ruas, oferecendo novas experiências aos moradores e turistas da capital. As intervenções acontecem às sextas e sábados, em diferentes horários, transformando o centro histórico em um circuito de descobertas artísticas.

“Mais do que espetáculos, o CENTRÔ! propõe uma reconexão com o espaço público. A cada apresentação, o projeto desafia a ideia convencional de palco, levando arte de qualidade a quem circula pela região”, explica Totó Parente, secretário de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo.

CENTRÔ! – Programação

Intervenção Artística

Dias 14, 15, 16, 21, 22, 26, 28 de março e 5 de abril

Horários: 12h, 13h, 14h, 15h, 15h30 e 17h

Locais:

Largo do Café – Centro Histórico de São Paulo

Av. Vieira de Carvalho - República

Praça do Patriarca – Centro Histórico de São Paulo

Praça Antonio Prado – Centro Histórico de São Paulo

Sanfonada

O cortejo Sanfonada, realizado pela Cia Chegança, celebra a força e a tradição da música nordestina, trazendo para as ruas e palcos a energia vibrante do forró, do xaxado e da música pé de serra. Com uma formação composta por quatro sanfoneiros, o grupo une a cadência da zabumba, a sonoridade marcante do triângulo e a melodia envolvente das rabecas, proporcionando ao público uma experiência única de imersão na cultura popular nordestina.

14/03, 12h – Largo do Café

21/3, 13h – Praça Antonio Prado, Centro

28/3, 13h – Praça do Patriarca, Centro

Fizz Jazz

A Fizz Jazz é uma swing band ao estilo de Nova Orleans. Os shows da Fizz Jazz passam por toda a primeira metade do século 20 através de temas clássicos, do blues às origens do rock’n roll, em que a banda conta histórias e curiosidades de

maneira descontraída.

14/03, 13h – Largo da Café, Centro

21/3, 12h – Praça do Patriarca, Centro

28/3, 12h – Praça Antonio Prado, Centro

Quarteto em Dó Machado

Quarteto em Dó Machado é um grupo de música instrumental brasileira, com foco no choro, passeando por outros ritmos como samba, valsa, bossa-nova, polca e maxixe. Formado por Mário Machado (clarinete), Bruno Vieira (violão de 7 cordas), Leo Matheus (cavaquinho) e Beto Araújo (pandeiro).

14/03, 12h – Praça do Patriarca, Centro

21/3, 12h – Praça Antonio Prado, Centro

28/3, 12h – Largo do Café, Centro

Quarteto Raiz

O projeto Quarteto Raiz nasce com a missão de levar a sonoridade autêntica da moda de viola para as ruas de São Paulo. Inspirado na riqueza da música caipira, o grupo realiza um cortejo musical que celebra as tradições rurais e a cultura popular brasileira. Com um formato itinerante, a roda de viola percorre espaços públicos, levando consigo a essência da viola caipira e a energia contagiante das mini orquestras de violeiros.

14/03, 13h – Praça Antonio Prado, Centro

21/3, 13h – Largo do Café, Centro

28/3, 12h – Praça do Patriarca, Centro

Ciranda das Gêmeas Dias e a Trupe Cirandá

No picadeiro redondo, somos movimento perpétuo, a roda que gira e convida a todos para entrar, sentir e deixar-se levar pela sinfonia da vida, da arte e da tradição. O espetáculo é um misto de música, poesia, performance circense e dança de roda, e nos convida a mergulhar na maravilha que é quando damos as mãos em círculo e nos olhamos nos olhos enquanto dançamos.

14/03, 13h – Praça Antonio Prado, Centro

21/3, 12h – Largo do Café, Centro

28/3, 13h – Praça do Patriarca, Centro

POIN & Circo

A POIN é um trabalho paralelo dos integrantes da cia cabelo de maria: um septeto formado por músicos que tocam violão, acordeon, flauta, violino, sousafone e percussão, e que tem como principal característica a interatividade com o público, que é incluído de diferentes formas em todos os números musicais instrumentais apresentados.

14/03, 12h - Praça Antonio Prado, Centro

21/3, 13h - Praça do Patriarca, Centro

28/3, 13h - Largo do Café, Centro

Robson Capela

Robson Capela apresenta sambas autorais, compostos em sua trajetória musical, onde permite um passeio às origens, parcerias, passagens e temas cotidianos no formato de samba tradicional com obras gravadas por grandes personalidades e bandas: Leci Brandão, Demônios da Garoa, Clube do Balanço, Banda Sandália de Prata, Deolindo, Carlão Maneiro, entre outros... A música “Herança”, que dá nome ao show, tem como significado a reverência a todas as suas referências culturais.

15/3, 13h - Praça Antônio Prado, Centro

29/3, 13h - Praça Antônio Prado, Centro

As Mina Risca

Atuando desde 2020, o coletivo é composto por DJs experientes e renomadas da cena hip hop. Nos bailes, elas se revezam nos toca-discos, apresentando repertórios musicais variados e relevantes com técnica e feeling afiados, costurando diversas vertentes da música negra como rap, r&b, soul, funk, disco, afrobeat, disco, house e por aí vai.

15/3, 15h - Largo do Café, Centro

Discopédia

A Discopédia é a festa que busca contar histórias através do vinil e apresentar ao público sonoridades do mundo. É uma mistura de rap, soul, funk 70, jazz e muitos outros grooves! Tudo foi pensado pelos DJs Dandan e Marco, que tocam com Criolo, e também por DJ Nyack, integrante da banda do Emicida.

15/3, 17h - Largo do Café, Centro

Tereza Gama

Tereza Gama, vocalista da banda Clube do Balanço, tem em sua carreira solo o título de “Dama do Partido Alto” graças ao seu trabalho realizado desde 2005, quando lançou seu primeiro álbum, “Aos Mestres com carinho”, realizando vários shows pela rede Sesc, Sesi e diversas rodas de samba pelas mais variadas comunidades, além de se apresentar no exterior.

22/3, 13h - Praça Antônio Prado, Centro

5/4 - 13h - Praça Antônio Prado, Centro

Ciclistas Bonequeiros

O grupo foi fundado em 2010 por um coletivo de artistas e educadores apaixonados por bicicletas e teatro de bonecos. O objetivo era combinar a paixão pela arte de rua com a mobilidade sustentável e a educação ambiental. Tudo começou com um caixote de feira e, logo depois, o grupo concretizou-se em uma séria pesquisa sobre o teatro lambe-lambe.

Samba de Dandara

Samba de Dandara é um grupo composto por mulheres que exalta e faz releituras das obras das grandes mulheres do samba, além de canções autorais. Através de uma representação musical que passeia por ritmos afro-brasileiros, como o samba em suas diversas vertentes, ijexás, afoxés, a banda promove e enaltece essa resistência. Fundada em 2012, a banda também propõe discussões sobre ancestralidade e protagonismo feminino no samba e na sociedade.

16/3, 14h e 15h30 - Av. Vieira de Carvalho, altura do nº31, República

DJ Lady Brown

Lady Brown é uma DJ que traz peso cultural e musical para a cena de São Paulo, com uma pesquisa que explora a conexão entre ritmos ancestrais e a diáspora africana. Inspirada por uma junção de Nujabes e Cise Starr, seu nome carrega a essência de batidas profundas e refinadas, refletidas em sets que vão do dancehall e rap ao drill, grime, afrohouse e amapiano.

16/3, 13h e 15h - Av. Vieira de Carvalho, altura do nº 31, República

A programação está sujeita a alteração. Confira a agenda completa dos equipamentos culturais municipais administrados pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa nas redes sociais e site.