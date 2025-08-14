Suspeito de participar de ataque a viaturas da PM é preso em Santos (SP) Apesar da apreensão, homem foi liberado por falta de flagrante São Paulo|Do R7 14/08/2025 - 20h41 (Atualizado em 14/08/2025 - 20h41 ) twitter

Um suspeito de participar de um ataque a viaturas da PM na Zona Noroeste de Santos (SP) foi preso, mas liberado por falta de flagrante. A ação policial, que feriu uma soldado, resultou em 706 abordagens, prisões em flagrante, apreensão de drogas e armas, e captura de procurados pela justiça. A operação foi motivada pela necessidade de garantir a segurança na região.