Suspeito de participar de ataque a viaturas da PM é preso em Santos (SP)
Apesar da apreensão, homem foi liberado por falta de flagrante
Um suspeito de participar de um ataque a viaturas da PM na Zona Noroeste de Santos (SP) foi preso, mas liberado por falta de flagrante. A ação policial, que feriu uma soldado, resultou em 706 abordagens, prisões em flagrante, apreensão de drogas e armas, e captura de procurados pela justiça. A operação foi motivada pela necessidade de garantir a segurança na região.