Terceiro suspeito pela morte de professora é preso em SP Fernanda Bonin foi morta no fim de abril em São Paulo São Paulo|Do R7 11/05/2025 - 16h37 (Atualizado em 11/05/2025 - 16h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A professora Fernanda Bonin Reprodução

O terceiro suspeito de ter envolvimento no assassinato da professora Fernanda Bonin (42), Rosemberg Joaquim Santana (54), foi preso preventivamente, neste domingo (11), pela Polícia Civil do Estado de São Paulo (SP). A professora foi morta no fim de abril em SP. Em nota, a corporação informou que ele foi localizado em uma casa abandonada, sendo conduzido para o plantão do Grupo Especializado em Assessoramento de Local de Crime, do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

Segundo as investigações, o suspeito seria um “faz tudo” da ex-companheira da vítima, Fernanda Loureiro Fazio (45), que também está presa preventivamente por suspeita de ser a mandante do crime. Ela teria organizado uma emboscada contra Bonin, mas com a ajuda de quatro pessoas.

Para a polícia, ao todo, cinco pessoas estão envolvidas no crime. Além dos dois detidos, estariam envolvidos: João Paulo Bourquin, Ivo Resende dos Santos e uma mulher que não teve o nome divulgado. Os três homens possuem antecedentes criminais por homicídio e envolvimento com drogas.

De acordo com as investigações, no dia 27 de abril, Bonin teria sido atraída pela ex-companheira até a Avenida Jaguaré, na zona oeste. Ao chegar ao local, ela foi abordada por criminosos, executada e desovada em um terreno ermo da região.

‌



Seus pertences, carro (um Hyundai Tucson) e celular, foram abandonados e localizados dias depois do crime, em uma rua também próxima do autódromo. O caso foi registrado inicialmente como latrocínio, mas alterado para feminicídio. As investigações foram conduzidas pelo DHPP, da Polícia Civil do Estado.

A polícia ainda investiga o motivo do crime. A principal suspeita é que Fernanda Fazio estaria com ciúme de Bonin e que não aceitava o término da relação. Elas ficaram juntas por oito anos e se separaram há cerca de um. Nesse período, o casal teve dois filhos usando técnicas de reprodução assistida.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp