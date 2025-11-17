Tiroteio na Avenida Eliseu de Almeida é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (17)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
O tiroteio na Avenida Eliseu de Almeida é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (17). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), um veículo com quatro suspeitos não obedeceu a ordem de parada de policiais que faziam patrulhamento na área. O confrontou deixou um morto e interditou a Avenida, na Zona Oeste de São Paulo, pelo começo da manhã.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 12h44 desta segunda.
Os estados que mais buscaram pelo termo “Tiroteio Avenida Eliseu de Almeida” são: Piauí, Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Bahia, apontou o Google Trends. Confira:
Oferecimento: Google Trends.