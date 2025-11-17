Tiroteio na Avenida Eliseu de Almeida é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (17) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Polícia entrou em confronto com um carro suspeito e tiroteio deixou uma vítima Qconcursos Folha Dirigida

O tiroteio na Avenida Eliseu de Almeida é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (17). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), um veículo com quatro suspeitos não obedeceu a ordem de parada de policiais que faziam patrulhamento na área. O confrontou deixou um morto e interditou a Avenida, na Zona Oeste de São Paulo, pelo começo da manhã.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 12h44 desta segunda.

Os estados que mais buscaram pelo termo “Tiroteio Avenida Eliseu de Almeida” são: Piauí, Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Bahia, apontou o Google Trends. Confira:

Oferecimento: Google Trends.