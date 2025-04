Tribunal de Justiça de São Paulo empossa três novos desembargadores Jayme Martins de Oliveira Neto, Alexandre David Malfatti e Marcus Vinicius Rios Gonçalves foram empossados nesta quinta São Paulo|Do R7 10/04/2025 - 20h32 (Atualizado em 10/04/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jayme Martins de Oliveira Neto, Marcus Vinicius Rios Gonçalves e Alexandre David Malfatti são os novos desembargadores Karina Lajusticia/RECORD

O TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) empossou nesta quinta-feira (10) três novos desembargadores: Jayme Martins de Oliveira Neto, Marcus Vinicius Rios Gonçalves e Alexandre David Malfatti. O ato foi conduzido pelo presidente do TJSP, desembargador Fernando Antonio Torres Garcia.

Veja a trajetória dos novos desembargadores.

Jayme Martins de Oliveira Neto

Jayme Martins de Oliveira Neto foi um dos empossados Divulgação/TJSP

Natural de Monte Aprazível, no interior de São Paulo, Jayme Martins de Oliveira Neto construiu uma sólida carreira no Judiciário paulista. Nascido em 1965, formou-se em direito em 1989 pelas Faculdades Metropolitanas Unidas e, posteriormente, concluiu o mestrado em direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Antes de ingressar na magistratura, atuou como escrevente técnico judiciário no Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, experiência que serviu de base para seu ingresso na carreira judicial. Em 1991, foi nomeado juiz substituto da 8ª Circunscrição Judiciária, com sede em Campinas, marcando o início de uma trajetória de mais de três décadas dedicadas à Justiça.

‌



Durante sua carreira, atuou em diferentes comarcas do estado, passando por Tietê, Rancharia, Santos e São Paulo. Em 2019, foi removido ao cargo de juiz substituto em 2º Grau.

Marcus Vinicius Rios Gonçalves

Marcus Vinicius Rios Gonçalves Divulgação/TJSP

Natural de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo, Marcus Vinicius Rios Gonçalves nasceu em 1966 e formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na turma de 1988.

‌



Iniciou sua vida profissional como promotor de Justiça, função que exerceu entre 1990 e 1991. No mesmo ano, ingressou na Magistratura, sendo nomeado juiz substituto da 4ª Circunscrição Judiciária, com sede em Osasco.

Ao longo de sua trajetória, atuou em diversas comarcas, incluindo Juquiá, Registro e a Capital paulista, sempre com atuação reconhecida por sua seriedade e preparo técnico. Em 2019, foi removido ao cargo de juiz substituto em 2º Grau.

‌



Alexandre David Malfatti

Alexandre David Malfatti Divulgação/TJSP

Nascido na cidade de São Paulo, em 1966, formou-se em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, integrando a turma de 1988. Posteriormente, concluiu sua pós-graduação na mesma instituição, reforçando sua base teórica e compromisso com o aperfeiçoamento profissional.

Ingressou na magistratura em 1991, sendo nomeado juiz substituto da 8ª Circunscrição Judiciária, com sede em Campinas. Desde então, atuou com destaque em diversas comarcas do estado, incluindo Cunha, Ibiúna e São Paulo. Em 2021, foi promovido a juiz substituto em 2º Grau.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp