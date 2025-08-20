TRT-2 inaugura auditório em homenagem a Amauri Mascaro Nascimento Amauri Mascaro foi juiz do Trabalho, promotor de Justiça e chefe da Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho São Paulo|Do R7 19/08/2025 - 21h37 (Atualizado em 19/08/2025 - 21h42 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Inauguração do Auditório Juiz Amauri Mascaro Nascimento pelo TRT-2 em São Paulo.

A cerimônia contou com a presença de autoridades, magistrados, advogados e familiares.

Amauri Mascaro foi reconhecido como ícone do Direito do Trabalho e professor emérito da USP.

Família e colegas ressaltaram sua contribuição significativa para a Justiça trabalhista e sua integridade pessoal. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Auditório foi inaugurado nesta terça-feira Reprodução/TRT-2 - 19.8.2025

O TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região) inaugurou nesta terça-feira (19) o Auditório Juiz Amauri Mascaro Nascimento, localizado no Fórum Trabalhista Rui Barbosa, em São Paulo. A cerimônia reuniu autoridades, magistrados, advogados e familiares.

Amauri Mascaro morreu em junho de 2014, aos 82 anos. Foi juiz do Trabalho, promotor de Justiça e chefe da Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho.

Professor da Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), tornou-se referência nacional e internacional, publicando mais de 30 obras jurídicas, entre elas a “Teoria Geral do Direito do Trabalho”. Em 2009, recebeu o título de Professor Emérito da USP.

O desembargador Armando Augusto Pinheiro Pires, presidente do Comitê de Gestão Documental e Memória do TRT-2, ressaltou que a cerimônia demonstrou a importância de Amauri Mascaro para a história da Justiça trabalhista.

“Amauri Mascaro do Nascimento, um bom professor ensina matéria aos seus alunos. Um bom professor é brilhante, faz o aluno se apaixonar pela matéria que leciona”, afirmou.

Pires destacou ainda o papel do projeto “Pontos de Memória”, que busca aproximar a história institucional dos espaços do tribunal às pessoas homenageadas. Segundo ele, a escolha do nome de Amauri Mascaro foi uma proposta “brilhante e irrecusável” da presidência do TRT-2, aprovada pelo órgão especial.

A filha do homenageado, desembargadora Sonia Aparecida Costa Mascaro Nascimento, emocionou-se ao agradecer a homenagem em nome da família. Ela compartilhou memórias pessoais e profissionais, desde a atuação de Amauri Mascaro como magistrado até a paixão por futebol, literatura, cinema e pelo convívio familiar. “Meu pai foi um pai presente, marido amoroso e homem íntegro. Acima de tudo, um grande exemplo para todos nós”, disse.

O presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, enviou mensagem em vídeo destacando Amauri Mascaro como um “ícone do direito do trabalho no Brasil”. Ele lembrou experiências pessoais e acadêmicas com o jurista e afirmou que o homenageado “mudou a história e contribuiu para a formação do direito do trabalho no Brasil”.

O presidente do TRT-2, desembargador Valdir Florindo, contou que conheceu Amauri em 1984, quando ainda era estudante de direito e pediu um autógrafo em um de seus livros. “Meu jovem, eu faço muito gosto que você vá longe”, recordou Florindo.

Ele ressaltou a relevância de Amauri como um dos maiores doutrinadores do século XX, reconhecido internacionalmente, e relembrou uma das máximas do jurista: “O direito do trabalho é um instrumento de civilização”.

Florindo anunciou ainda que o tribunal disponibilizará no site oficial e por meio de QR Code no auditório um espaço para que pessoas compartilhem histórias e lembranças sobre Amauri Mascaro, em texto ou áudio, que integrarão o acervo de memória institucional.

