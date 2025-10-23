Veja dicas de como se proteger em caso de temporais e enxurradas Bombeiros recomendam que não se tente enfrentar a força das águas, a não ser em casos de extrema necessidade

Enxurrada em Embu das Artes, em São Paulo

As inundações que atingem várias cidades do país nesta primavera têm causado preocupação nas autoridades de evitar afogamentos.

Segundo os bombeiros de São Paulo, há cuidados que precisam ser observados em temporais e enxurradas. Veja alguns deles.

Inundações

Na hora do temporal, caso esteja em um local seguro, mesmo que ilhado, permaneça lá. Arriscar andar em locais inundados pode custar a vida. Bastam 15 cm de correnteza para que uma pessoa seja derrubada. Esse mesmo nível de água é capaz também de mover veículos.

Se a pessoa estiver em um lugar seguro e com pouca quantidade de água, o recomendável é ficar onde está até que a tempestade acabe e a água baixe.

Já se estiver em um local onde o nível de água esteja subindo de forma rápida e seja necessário tentar sair dali, o correto é buscar o lado oposto ao dos postes, para evitar choques. A pessoa deve também ficar perto de muros e paredes, evitando assim locais onde possa haver bueiros e sarjetas.

Saiba como encarar uma enchente ao volante

Em São Paulo, é muito comum que motoristas se vejam presos em congestionamentos. Se a água começa a subir rapidamente e ultrapassa o nível do escapamento ou metade do pneu, é preciso abandonar rapidamente o veículo e buscar um local seguro. Nesse caso, o motorista não deve esperar, pois a água pode continuar subindo. Isso vale principalmente para avenidas próximas de córregos, pois o veículo pode ser arrastado.

Os bombeiros chamam atenção ainda para os cuidados em relação ao imóvel em que se reside. É preciso fazer as melhorias necessárias, como limpar calhas e ralos, além de observar rachaduras em paredes.

Raios

Quanto menor o intervalo entre a luz e o barulho de uma descarga elétrica, mais próxima de você a tempestade está. Por exemplo, se você viu o flash, contou um segundo e ouviu o barulho, significa que o raio caiu perto. Esse é o indicativo mais claro de que você tem que tomar cuidado.

Para que o raio saia da nuvem e atinja o solo, ele vai percorrer a menor distância. E a menor distância pode ser um prédio, um poste, uma árvore, uma pessoa. O recomendado é evitar ficar em locais abertos, por exemplo, um estacionamento de shopping ao ar livre, um parque... É seguro ficar dentro de uma edificação ou do carro.

Vento

O correto é ficar dentro de alguma edificação e evitar permanecer no carro se houver árvores próximas. Dentro de casa, mesmo em prédios, feche as janelas em caso de vento forte.