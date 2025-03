Vice-governador de SP e prefeito de São José dos Campos debatem desafios urbanos na RECORD Felício Ramuth e Anderson Farias fizeram um balanço sobre o enfrentamento ao uso de drogas e o combate ao crime São Paulo|Do R7 26/03/2025 - 19h36 (Atualizado em 26/03/2025 - 19h38 ) twitter

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, o presidente da RECORD, Luiz Cláudio Costa, e o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth Divulgação/RECORD

O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), e o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), fizeram uma visita nesta quarta-feira (26) à sede da RECORD em São Paulo e debateram com o presidente da RECORD, Luiz Cláudio Costa, temas como mobilidade urbana e segurança pública.

Ramuth fez um balanço sobre o andamento do calendário de desestatizações no estado. Ele destacou os avanços em projetos estratégicos, como as concessões no setor de transportes, enfatizando as melhorias planejadas para a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e a importância das obras de ligação entre Santos e Guarujá.

Além disso, o vice-governador abordou os avanços no centro da capital, principalmente no enfrentamento ao uso de drogas na região. Ele mencionou que os esforços da gestão estadual resultaram em uma redução gradativa do número de usuários.

Por fim, ao ser questionado sobre o cenário político para 2026, Ramuth afirmou que o foco da gestão está totalmente voltado ao Governo de São Paulo. Ele reconheceu que o contexto político pode influenciar decisões futuras, mas deixou claro que a prioridade, neste momento, é dar continuidade aos projetos em andamento e garantir avanços concretos para o estado.

São José dos Campos

Anderson Farias destacou os avanços da cidade na área da segurança pública. Segundo ele, o município se tornou uma exceção positiva em relação a outras cidades do Vale do Paraíba, graças a investimentos estratégicos em tecnologia, monitoramento e integração das forças de segurança.

Outro ponto abordado foi a inovação no setor educacional, com a implementação do modelo de escolas 5.0. Farias explicou que essa abordagem visa integrar tecnologia de ponta ao ensino, promovendo um ambiente mais dinâmico e interativo para os alunos.

O prefeito também ressaltou os avanços de São José dos Campos em mobilidade urbana e sustentabilidade. Ele celebrou o fato de o município ser o primeiro do Brasil a contar com 100% de sua frota de transporte público composta por veículos elétricos.

Além disso, destacou a integração desses ônibus a outros modais de transporte, tornando a locomoção mais eficiente e sustentável para os cidadãos.