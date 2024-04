Ato de vandalismo paralisa trens da Linha 11 da CPTM na manhã desta sexta-feira

Alto contraste

Na manhã desta sexta-feira (22), por volta das 6h45, um objeto jogado na rede aérea de energia na região da estação Luz, na Linha 11-Coral, o que provocou um curto nos cabos e, consequentemente, o corte de energia.

Com isso, o trecho entre as estações Luz e Tatuapé está interrompido, o que levou muito passageiros a deixar os veúclos e seguirem a pé até a Luz, para seguir caminho utilizando o metrô. A integração para o Metrô foi liberada gratuitamente para os passageiros.

De acordo com a CPTM, os técnicos atuam para retirada do objeto jogado no cabeamento, mas ainda não tem previsão para voltar o funcionamento do transporte.