Virada Cultural de São Paulo tem mais de 1.000 atrações no fim de semana Prefeitura espera cerca de 4,7 milhões de pessoas nos eventos São Paulo|Da Agência Brasil 24/05/2025 - 13h57 (Atualizado em 24/05/2025 - 14h04 )

Xande de Pilares é uma das atrações do evento Reprodução/Instagram/@xandedepilares

Com o tema 20 Anos em 24 Horas e o mote de ser um dos maiores encontros culturais do Hemisfério Sul, a Virada Cultural 2025, na capital São Paulo, será neste fim de semana. Estão programadas mais de 1.000 apresentações em 21 grandes palcos e inúmeros outros espaços de apresentação espalhados por todas as regiões da cidade no sábado (24) e no domingo (25).

A expectativa da prefeitura é reunir cerca de 4,7 milhões de pessoas nos eventos em praças, centros de cultura, bibliotecas, teatros, entre outros locais. A diversidade de atrações passa desde os gêneros musicais escalados para os dois dias da Virada até as várias modalidades de eventos previstos. A programação completa está no sita da prefeitura.

Entre as atrações musicais que vão se apresentar, estão Luísa Sonza, João Gomes, Liniker, Alceu Valença, Péricles, Beto Barbosa, Diogo Nogueira, Sampa Crew, Pixote, Falamansa, Xamã, Latino, Mumuzinho, Amado Batista, Xande de Pilares, Turma do Pagode, Bicho de Pé, Michel Teló, Sepultura, entre outros.

“Vai ser uma virada mais diversa. Não é uma festa musical, é uma festa cultural. Vai ter música, mas vai ter teatro, vai ter circo, vai ter música clássica, vai ter balé, vai ter congo, vai ter viola caipira, vai ter folia de reis, vai ter mágico, vai ter stand-up comédia”, disse o secretário de Cultura do município, Totó Parente.

Alceu Valença, por exemplo, vai se apresentar às 17h, em palco montado na Praça Brasil, na zona leste. Às 21h, no mesmo local, está prevista a presença da cantora Iza. Em São Miguel, na avenida Deputado Dr. José Aristomedo Pinotti, 20, vão tocar as veteranas bandas jamaicanas The Skatalites e a Soul Vendors/Sound Dimension.

Com um custo de, aproximadamente, R$ 54 milhões, a expectativa da administração municipal é que a Virada deste ano movimento R$ 300 milhões na economia paulistana.

Nesta edição haverá mais palcos e espaços de apresentação na periferia. Dos 21 palcos do evento, 16 estão em bairros das zonas sul, leste, norte e oeste. Além disso, 150 instituições culturais estão envolvidas, como 20 unidades do Sesc, Masp (Museu de Arte de São Paulo), Casa das Rosas, Itaú Cultural, Japan House, Reserva Cultural. Também haverá atrações nos 33 CEUs da cidade.

A prefeitura também informou que está com 26 mil câmeras do Programa Smart Sampa para a segurança dos participantes, sendo que os 21 palcos serão também monitorados com apoio de drones. O efetivo escalado para o trabalho é de 4.200 policiais militares, 1.900 guardas civis metropolitanos e 3.860 seguranças particulares.

Transporte

A frota de ônibus no domingo (25) foi aumentada em 25%, sendo que a partir da meia hora vale a tarifa zero. O Metrô e os trens da CPTM também vão operar durante a madrugada, sendo que 500 agentes da CET estão mobilizados para atuar no trânsito durante os dois dias do final de semana.

Viradinha

O público infantil também terá uma programação específica, com Patati & Patatá, Queen Live Kids, Pequeno Cidadão e o Show da Luna, bem como apresentações de teatro e cinema.

