Em uma semana, Brasil teve mais casos de dengue do que acumulado de 21 países das Américas Dados da Opas indicam 29.423 casos prováveis no Brasil entre 21 e 27 de julho, 14 mil a mais que o segundo país da lista Saúde|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 18/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 18/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Este ano, o Brasil registrou mais de 6 milhões de casos prováveis Fernando Frazão/Agência Brasil - Arquivo

O Brasil registrou entre os dias 21 e 27 de julho deste ano mais casos prováveis de dengue do que o acumulado de 21 países das Américas , segundo dados da Opas (Organização Pan-Americana de Saúde). Naquela semana, foram 29.423 novos registros de infecções pela doença no país.

Os casos registrados no Brasil superaram os dos seguintes países somados, que juntos tiveram 27.171 novas ocorrências:

Honduras: 8.450

Colômbia: 7.369

Guatemala: 4.733

Nicarágua: 1.941

Panamá: 1.571

Costa Rica: 977

Peru: 745

Paraguai: 454

El Salvador: 270

Bolívia: 194

Trinidad e Tobago: 102

Guiana Francesa: 94

Guiana: 68

Guadalupe: 50

Estados Unidos: 50

República Dominicana: 41

Granada: 24

Martinica: 24

Ilhas Virgens: 10

Barbados: 2

São Bartolomeu: 2

Os números do Brasil também foram superiores à soma de Argentina (15.252) e México (12.121), que completam o top 3 de mais casos prováveis entre 21 e 27 de julho.

No total, 83.967 novos casos prováveis foram registrados em 24 países americanos neste intervalo de tempo. Na semana anterior, de 14 a 20 de julho, a Opas tinha contabilizado 70.874 novas ocorrências em 23 países.

‌



A organização também apontou que o número de possíveis infectados teve uma redução no Brasil na comparação entre as duas semanas, passando de 32.581 para 29.423.

Dengue em 2024 no Brasil

A dengue é uma doença causada por vírus transmitidos, principalmente, pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo o Ministério da Saúde, quase todas as mortes por dengue são evitáveis e depende, na maioria das vezes, da qualidade da assistência prestada e organização da rede de serviços de saúde.

‌



O Brasil vive em 2024 o pior ano da dengue. O Ministério da Saúde contabilizou 6,4 milhões de ocorrências suspeitas registradas entre janeiro e 14 de agosto deste ano, mais do que o total de registros em cinco anos, entre 2019 e 2023 (6,1 milhão).

Até quarta-feira (14), o Brasil tinha registrado 5.085 mortes por dengue, o que indica uma média de 22 óbitos por dia. A maioria dos casos prováveis registrados foram em mulheres de 20 a 29 anos, que somam 636 mil. O Distrito Federal, Minas Gerais e Paraná são as unidades da federação com maiores incidências da doença.

‌



Fatores que contribuem para a dengue

Segundo especialistas ouvidos pelo R7, fatores climáticos e diminuição de medidas para o combate ao mosquito podem estar entre os fatores que contribuíram para o aumento da doença no país. O médico infectologista Willian Mattiello explica que mudanças climáticas e o aumento na temperatura global favorecem a proliferação do mosquito.

“Um dos motivos que explicam essa proeminência do Brasil é o fato de ser o país de maior população comparado com nossos vizinhos. O crescimento populacional e urbanização não planejado ocasionam baixas condições saneamento, assim como armazenamento de água de formas inadequada, proporcionando criadouros do vetor e aumento os casos de dengue”, disse.

De acordo com a infectologista Joana D’Arc, a doença se comporta de forma sazonal, ou seja, com riscos de aumento no número de casos em determinadas épocas do ano. Entretanto, a especialista explica que o padrão da sazonalidade vem sofrendo alterações. “Tem um adiantamento de dois a três meses, dependendo da localidade, com aumento da doença em vários países”, disse.

A médica comentou, ainda, a questão das modificações sofridas pelo vírus que transmite a doença. Segundo D’Arc, a cepa responsável pelos casos no país seria “mais agressiva”, com uma maior capacidade de replicação e produção de casos mais graves.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A dengue está no grupo de doenças consideradas tropicais negligenciadas, como hanseníase, leishmaniose e doença de Chagas. Mattiello afirma que esse grupo de enfermidades é mais comuns em regiões de vulnerabilidades sociais, “onde a segurança da água, o saneamento e o acesso aos cuidados de saúde são precários”.

Vacina contra dengue

Em dezembro de 2023, o Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a dengue no SUS (Sistema Único de Saúde), e o imunizante começou a ser aplicado em fevereiro deste ano. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas.

Neste ano, o governo adquiriu todo o estoque de vacina contra a dengue disponível no mundo. Foram 5,2 milhões de doses compradas, além de 1,3 milhões de doses doadas pelo laboratório fabricante. Segundo o Ministério da Saúde, para 2025, o país deve ter à disposição 9,5 milhões de doses.

No último dia 12, o Instituto Butantan informou que a vacina desenvolvida em parceria com o NIH (Instituto Nacional de Saúde) dos Estados Unidos mostrou uma proteção de 89% contra dengue grave e dengue com sinais de alarme, além de eficácia e segurança prolongadas por até cinco anos. A eficácia geral do imunizante contra dengue sintomática foi de 67,3%, sendo 75,8% para o sorotipo DENV-1 e 59,7% para DENV-2.

Com o desenvolvimento da vacina, o ministério informou que o produto poderá aumentar a oferta de imunizantes à população.