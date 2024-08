Brasil registra 5 mil mortes por dengue em 2024, outras 2 mil seguem em investigação Até este ano, maiores registros de óbitos pela doença eram 1,1 mil, em 2023, e 1.053 em 2022 Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 06/08/2024 - 16h10 (Atualizado em 06/08/2024 - 16h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

País registrou recorde de casos e óbitos de dengue neste ano Reprodução/Agência Brasil - Arquivo

O Brasil chegou tem, até agora, 5.008 mortes confirmadas por dengue em 2024, mostra o Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde. O número foi atualizado nesta terça-feira (6). Outras 2,1 mil seguem em investigação. Esse índice é quase cinco vezes maior que os recordes anteriores da série histórica, registrados em 2023 (1.179) e 2022 (1.053). Antes disso, o país nunca tinha alcançado a marca de mil mortes por dengue, sendo os maiores números em 2015 (986) e 2019 (820).

A taxa de letalidade, isto é, a razão entre o número de mortes e o número de casos de determinada doença, também está maior neste ano em comparação com o ano passado. Agora, o Painel de Arboviroses aponta uma taxa de 0,08 em relação aos casos prováveis e de 5,35 em relação aos graves. De janeiro a dezembro de 2023, as taxas foram de 0,07 e 4,83, respectivamente. Esse indicador é usado para entender a gravidade de determinada doença e como ela afeta a população contagiada.

A taxa de letalidade também é usada para mapear locais em que é necessária a intensificação dos cuidados. No primeiro semestre deste ano, o Ministério da Saúde atualizou uma série de publicações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da dengue voltadas aos profissionais de saúde. Os manuais e treinamentos ocorreram em todo o país, mas foram intensificados em áreas com histórico mais recente de surtos, como indicaram os boletins epidemiológicos divulgados pela pasta durante a atuação do COE Arboviroses (Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para Dengue e outras Arboviroses).

Saúde previa recorde de casos e mortes, mas cenário superou as estimativas

Já são mais de 6,4 milhões de casos prováveis neste ano.