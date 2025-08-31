Biomédica Débora Valente explica os benefícios do laser como técnica de rejuvenescimento
Procedimento trata acne, manchas, rugas e cicatrizes, devolvendo luminosidade e aspecto saudável à pele em poucas sessões
A busca por soluções eficazes para melhorar a aparência tem levado especialistas a apostar em tecnologias cada vez mais avançadas. Para Débora Valente, que atua há 13 anos na área de estética, “uma pele radiante é o nosso maior objetivo. O seu bem-estar é minha prioridade número um. A estética é a arte de se reinventar de forma suave”. Um dos procedimentos mais procurados atualmente é o tratamento a laser, que atua de forma ampla e eficaz. Segundo Débora, a tecnologia é indicada para quem deseja corrigir problemas como acne, rugas, cicatrizes, manchas, melasma, calvície, queda de cabelo e até micose de unha.
A busca por soluções eficazes para melhorar a aparência tem levado especialistas a apostar em tecnologias cada vez mais avançadas. Para Débora Valente, que atua há 13 anos na área de estética, “uma pele radiante é o nosso maior objetivo. O seu bem-estar é minha prioridade número um. A estética é a arte de se reinventar de forma suave”. Um dos procedimentos mais procurados atualmente é o tratamento a laser, que atua de forma ampla e eficaz. Segundo Débora, a tecnologia é indicada para quem deseja corrigir problemas como acne, rugas, cicatrizes, manchas, melasma, calvície, queda de cabelo e até micose de unha.
Consulte no nosso parceiro Feed TV - Saúde para saber mais sobre os benefícios do tratamento a laser e como ele pode transformar sua pele!
Consulte no nosso parceiro Feed TV - Saúde para saber mais sobre os benefícios do tratamento a laser e como ele pode transformar sua pele!
Leia Mais em Feed TV - Saúde:
Leia Mais em Feed TV - Saúde: