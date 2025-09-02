Café preto sem açúcar está ligado a mais saúde e longevidade; veja benefícios Consumo moderado da bebida pura pode diminuir risco de morte geral e cardiovascular Feed TV - Saúde|Do R7 02/09/2025 - 10h18 (Atualizado em 02/09/2025 - 10h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Café (Foto: Freepik) Feed TV - Saúde

Um estudo recente publicado em periódico internacional, The Journal of Nutrition, aponta que o consumo de café puro, sem açúcar ou adição de creme e leite, está relacionado a uma maior expectativa de vida. A análise mostrou que a bebida, quando ingerida de forma moderada, pode reduzir o risco de morte por todas as causas, incluindo doenças cardiovasculares.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde e descubra todos os benefícios do café preto sem açúcar!

Leia Mais em Feed TV - Saúde:

Descubra os benefícios da canela e como consumir a especiaria

Biomédica Débora Valente explica os benefícios do laser como técnica de rejuvenescimento

Estabelecimento oferece entrada gratuita para quem está imunizado contra a Hepatite A