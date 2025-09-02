Logo R7.com
Café preto sem açúcar está ligado a mais saúde e longevidade; veja benefícios

Consumo moderado da bebida pura pode diminuir risco de morte geral e cardiovascular

Um estudo recente publicado em periódico internacional, The Journal of Nutrition, aponta que o consumo de café puro, sem açúcar ou adição de creme e leite, está relacionado a uma maior expectativa de vida. A análise mostrou que a bebida, quando ingerida de forma moderada, pode reduzir o risco de morte por todas as causas, incluindo doenças cardiovasculares.

