Coco ajuda no combate à gastrite e melhora a saúde intestinal; veja como consumir Rico em fibras e minerais, o coco ajuda a aliviar sintomas da gastrite e favorece a digestão.

Coco (Foto: Freepik) Feed TV - Saúde

O coco é um dos alimentos naturais que mais podem ajudar no alívio dos sintomas da gastrite, condição que inflama o revestimento do estômago e causa dor, náusea, queimação e perda de apetite. Além do tratamento médico, incluir certos alimentos na rotina faz toda a diferença, e o coco se destaca nesse papel.

Para saber mais sobre os benefícios do coco e como incluí-lo na sua dieta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

