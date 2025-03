Entenda a importância da Vitamina C, Magnésio e outros suplementos Descubra como a vitamina C, o magnésio e outros nutrientes auxiliam na imunidade, energia e bem-estar geral. O conteúdo Entenda a importância... Feed TV - Saúde|Do R7 24/03/2025 - 12h46 (Atualizado em 24/03/2025 - 12h46 ) twitter

(Foto: Freepik)

A vitamina C e o magnésio são essenciais para diversas funções do organismo e, quando consumidos corretamente, contribuem significativamente para a saúde. A vitamina C é um poderoso antioxidante que fortalece o sistema imunológico, auxilia na absorção de ferro e estimula a produção de colágeno, promovendo a saúde da pele e das articulações. Já o magnésio desempenha um papel fundamental na função muscular e nervosa, além de ajudar na regulação dos níveis de açúcar no sangue e na saúde óssea. A deficiência desses nutrientes pode causar fadiga, baixa imunidade e até problemas musculares.

Para saber mais sobre a importância desses nutrientes e como eles podem beneficiar sua saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

