Frio aumenta doenças respiratórias em pets; veja como proteger os bichinhos Assim como nos humanos, o frio em si não transmite doenças, mas favorece a proliferação de vírus e bactérias. Especialistas alertam... Feed TV - Saúde|Do R7 03/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 03/06/2025 - 15h57 )

Cachorro (Foto: Freepik) Feed TV - Saúde

Com a chegada das temperaturas mais baixas, crescem também os casos de doenças respiratórias em cães e gatos. Assim como nos humanos, o frio em si não transmite doenças, mas favorece a proliferação de vírus e bactérias no ambiente, afetando diretamente a saúde dos pets. A queda na imunidade, comum nesse período, os torna mais vulneráveis a infecções respiratórias, especialmente em ambientes fechados e com pouca ventilação.

Para saber mais sobre como proteger seus bichinhos durante o inverno, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

