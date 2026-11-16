Filho de Gugu, João Augusto Liberato comenta sobre doação de orgãos “A dor foi difícil, a decisão não”, diz ele sobre autorizar a doação dos órgãos do apresentador, em 2019

João Augusto e Gugu Liberato Jornal de Brasília

João Augusto Liberato usou a história do pai, Gugu Liberato, para falar sobre doação de órgãos em vídeo publicado na última quinta-feira (13), em parceria com o Ministério da Saúde.

Ele lembra que, em 2019, a família teve poucas horas para decidir se autorizava a doação após a morte repentina do apresentador. “A dor foi difícil, a decisão não”, resume. Segundo João, Gugu sempre disse em casa que queria ser doador, e por isso ninguém teve dúvida. Graças a esse gesto, conta ele, várias pessoas puderam recomeçar a vida.