Novembro Azul não é só sobre Câncer de Próstata; entenda A hiperplasia prostática benigna (HPB) também merece atenção, já que é caracterizada pelo aumento não canceroso da próstata e afeta a qualidade de vida do paciente

Com o envelhecimento, o homem passa a ter alterações na próstata e é necessário fazer um acompanhamento especializado e realizar exames preventivos. Magnific

O Novembro Azul é uma campanha mundial que busca conscientizar a população masculina sobre a necessidade e a importância do acompanhamento médico constante, além dos exames preventivos para manter uma boa qualidade de vida e não comprometer a saúde do paciente. O movimento é muito associado ao Câncer de Próstata, que é o tumor mais comum entre homens no Brasil e no mundo; porém, muitas vezes essa abordagem acaba negligenciando outros temas tão importantes quanto esse.

Com o avanço da idade, o homem passa a ter alterações na próstata que exigem atenção e cuidado. Além do Câncer de Próstata, muitos são acometidos pela Hiperplasia Prostática Benigna, também conhecida como HPB. É muito comum confundir estes quadros clínicos, mas é importante ressaltar que eles possuem diferenças entre si.

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Embora ambas as condições afetem a próstata com maior frequência a partir dos 50 anos, a HPB é um crescimento benigno que comprime o canal da uretra, sem risco de se transformar em câncer. Já o câncer de próstata envolve a multiplicação desordenada de células malignas capazes de invadir outros órgãos e costuma ser silencioso nas fases iniciais.

Na HPB, a compressão da uretra provoca sintomas urinários característicos, como jato fraco ou interrompido, dificuldade para iniciar a micção, gotejamento ao final, urgência, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga e aumento da frequência urinária diurna e noturna. Sem acompanhamento, esse quadro compromete diretamente a qualidade de vida do paciente: terá fadiga crônica causada pela necessidade de acordar várias vezes durante a noite, além da possibilidade de limitar seu convívio social em viagens e eventos por receio de não ter banheiros à disposição. Por fim, a obstrução prolongada pode sobrecarregar a bexiga e os rins.

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Como as duas condições podem coexistir ou apresentar sinais semelhantes, a avaliação médica regular é indispensável a partir dos 50 anos — ou dos 45 anos para homens, principalmente, afrodescentes com histórico familiar de câncer de próstata em pai, irmão ou tio.

Para aprofundar o debate e a conscientização da importância da próstata na saúde dos homens, o Laboratório Apsen divulgou uma entrevista conduzida pelo Gerente Médico da própria Apsen, Williams Ramos, com o cirurgião com especialização em urologia, Giovanni Balasso. Confira:

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Além de promover vídeos educativos para conscientizar a população sobre a saúde masculina e a importância dos cuidados preventivos, a Apsen integra ciência, cultura, esporte e comunidade em seus protocolos de atendimento. Um exemplo bem-sucedido desta abordagem médica completa que promove saúde e bem-estar para os brasileiros é o programa FelizIdade, que demonstra como uma iniciativa que reúne diferentes frentes de atuação para aproximar a população de informações e cuidados relacionados à saúde é fundamental para o envelhecimento saudável do homem.

O atendimento é integrado, ágil e começa através de alguns cliques: a partir do preenchimento de um questionário online, seus sintomas serão avaliados para um pré-encaminhamento médico que posteriormente poderá resultar em consultas com urologistas especializados que serão responsáveis pela avaliação e tratamento da próstata do paciente.

Ao reconhecer os primeiros sinais e sintomas, não perca tempo e busque atendimento médico no Programa FelizIdade, do Laboratório Apsen.