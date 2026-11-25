Câncer de Próstata causa disfunção erétil? Saiba mais Episódio mensal do Podcast “Cores que Transformam”, projeto da Geap Saúde, discute o Câncer de Próstata durante o Novembro Azul

Podcast Sabor e Saúde

O que mudou no diagnóstico e no tratamento do câncer de próstata? Neste episódio, você vai conhecer a importância dos exames, os avanços da medicina e as possibilidades de preservar a vida sexual e a qualidade de vida após o diagnóstico. O episódio faz parte da campanha Cores que Transformam, da GEAP Saúde, em apoio ao Novembro Azul. Confira!

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Oferecimento: Geap Saúde.