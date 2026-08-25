Especialista explica mitos e verdades sobre a Esclerose Múltipla

A Esclerose Múltipla (EM) ainda não tem cura e é uma doença que pode progredir silenciosamente e por isso é preciso ficar atento. Porém, o diagnóstico precoce aliado a acompanhamento multiprofissional pode reduzir os danos e preservar a função neurológica do paciente, melhorando significativamente a qualidade de vida dele. Para debater o tema, o projeto Cores que Transformam, da Geap Saúde, trouxe a especialista Rafaela Pontes. Confira!