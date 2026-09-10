Psicóloga reforça necessidade da campanha do Setembro Amarelo

Dados levantados e disponibilizados pela Organização Mundial da Saúde são alarmantes: aproximadamente 332 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão e o suicídio é a terceira principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Por isso, a campanha mundial do Setembro Amarelo se faz extremamente necessária para valorizar a vida e prevenir o suicídio, já que a saúde mental é indissociável da saúde integral. Para debater o tema, o projeto Cores que Transformam, da Geap Saúde, trouxe a especialista Samara do Amaral. Confira!