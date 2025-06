Com 168 milhões de ameaças, Brasil está entre os países mais atacados por malwares em 2024 País ficou em sexto lugar, atrás de Japão, Estados Unidos, Índia, Alemanha e Taiwan Tecnologia e Ciência|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 15/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/06/2025 - 02h00 ) twitter

Relatório identificou 168 milhões de ameaças no país em 2024 Divulgação/MTIC/Arquivo

O Brasil é o sexto país com o maior volume de ameaças de malware no mundo, segundo o relatório “Trend Micro Cyber Risk Report 2025″. Um malware é qualquer software projetado com a intenção de causar danos, roubar informações ou obter acesso não autorizado a sistemas digitais. Durante 2024, foram detectadas mais de 168 milhões de ameaças no país.

O Brasil ficou atrás de Japão, Estados Unidos, Índia, Alemanha e Taiwan. Segundo Flávio Silva, diretor técnico da Trend Micro Brasil, plataforma de cibersegurança, o relatório mostra a crescente sofisticação das ameaças cibernéticas.

Ele diz que a posição de destaque do Brasil no ranking global não é uma surpresa. “Historicamente, o Brasil tem sido um dos países mais visados por cibercriminosos, devido à sua grande população conectada e à rápida digitalização de serviços financeiros e governamentais”, explica.

Para o especialista, “a combinação de uma vasta superfície de ataque com lacunas na maturidade de segurança cibernética contribui para essa posição de destaque no ranking de países mais atacados”.

“O Brasil é um país que tende a adotar tecnologias emergentes de forma rápida, aumentando a superfície de ataques. Diante disso, o país tem sido alvo de ataques cibernéticos sofisticados que visam setores críticos, como transporte e manufatura“, completa Silva.

Países com mais ataques cibernéticos em 2024 Luce Costa/Arte R7

⚠️Perfil das ameaças

O estudo também identificou mudanças no perfil das ameaças. Conforme as informações, os ataques com ransomware aumentaram, e as “campanhas” de phishing tornaram-se mais sofisticadas.

👨‍💻Ransomware

Nesse tipo de ataque, os invasores sequestram dados corporativos por meio de criptografia e exigem o pagamento de resgates para restabelecer o acesso às informações.

🎣Phishing

Consiste no envio de mensagens falsas, muitas vezes disfarçadas como comunicações legítimas, visando enganar usuários e obter credenciais, instalar malware ou acessar dados sensíveis.

Ainda segundo Flávio Silva, essas técnicas permanecem eficazes devido à:

Sofisticação crescente : uso de inteligência artificial para tornar os ataques mais convincentes.

: uso de inteligência artificial para tornar os ataques mais convincentes. Falta de conscientização : muitos usuários ainda não reconhecem sinais de golpes.

: muitos usuários ainda não reconhecem sinais de golpes. Exploração de vulnerabilidades humanas e técnicas: os criminosos se aproveitam tanto de erros humanos quanto de falhas de segurança.

💻Inteligência artificial

A IA (inteligência artificial) tem sido empregada por cibercriminosos para:

Automatizar e personalizar ataques : utilizando IA generativa para criar emails de phishing altamente personalizados e convincentes, dificultando a detecção.

: utilizando IA generativa para criar emails de phishing altamente personalizados e convincentes, dificultando a detecção. Criar deepfakes e gêmeos digitais : desenvolvendo representações digitais que imitam o comportamento e a comunicação de indivíduos reais, visando enganar vítimas.

: desenvolvendo representações digitais que imitam o comportamento e a comunicação de indivíduos reais, visando enganar vítimas. Aprimorar malwares: a IA é usada para desenvolver malwares mais sofisticados, capazes de escapar de sistemas tradicionais de detecção e acelerar a criação de novas ameaças.

💡Soluções

Quando o objetivo é mitigar riscos digitais, Flávio Silva alerta que a visibilidade dos ativos digitais também é essencial. “A visibilidade completa dos ativos digitais permite identificar pontos vulneráveis e priorizar ações de mitigação”, explica.

Segundo Flávio Silva, apesar dos desafios, há avanços. “Observamos uma evolução positiva, com mais empresas reconhecendo a importância da cibersegurança como parte estratégica do negócio. No entanto, ainda há um caminho a se percorrer, especialmente na adoção de práticas proativas e na integração de segurança desde o início dos projetos.”

👷‍♂️Treinamento de funcionários

O treinamento dos funcionários deve ser uma prioridade. “O treinamento adequado ajuda a reduzir o risco humano. Funcionários bem treinados são menos propensos a cair em ataques de engenharia social”, garante o especialista.

Ainda de acordo com ele, os treinamentos ajudam a promover uma cultura de segurança que conscientiza sobre a importância da cibersegurança no ambiente de trabalho.

“E, numa perspectiva dos times de defesa cibernética, treinamentos de segurança e de defesa ajudam as equipes a estarem preparadas, respondendo mais eficazmente a ameaças”, conclui.

