DF deve indenizar pais de recém-nascida que morreu sem UTI em R$ 100 mil; cabe recurso Bebê teria ficado horas sem avaliação médica; transferência para leito de UTI só aconteceu no dia seguinte Brasília|Do R7 12/06/2025 - 20h13 (Atualizado em 12/06/2025 - 20h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bebê nasceu no Hospital Regional do Gama e teve sofrimento fetal agudo Marcello Casal Jr/Agência Brasil - Arquivo

O GDF (Governo do DF) foi condenado a indenizar os pais de uma recém-nascida em R$ 50 mil para cada por negligência em atendimento médico. A bebê do casal morreu devido a complicações que surgiram pela demora de conseguir internação em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neonatal. Cabe recurso da decisão.

Os pais contam que deram entrada no Hospital Regional do Gama para o parto por volta de 13h, e a cesariana aconteceu às 18h. Depois do nascimento, a equipe médica solicitou que a bebê fosse admitida em leito de UTI, o que só teria acontecido quase 23 horas depois, em outro hospital.

O casal alega que a recém-nascida chegou a ficar nove horas sem avaliação em médica, “ficando em sofrimento, sem qualquer conduta que contribuísse para sua sobrevivência”. A solicitação era de indenização de R$ 250 mil para cada, além do pagamento de pensão mensal.

O DF argumentou que o atendimento foi adequado e que a criança sempre esteve acompanhada, e que a piora no quadro seria por aspiração de mecônio — primeira evacuação intestinal de um recém-nascido. Afirma, ainda, que a demora para a transferência para a UTI não teria sido determinante para a morte, já que a assistência médica foi constante.

‌



Mara Silda Nunes de Almeida, juíza da 8ª Vara da Fazenda Pública do DF que julgou o caso, afirma que a análise dos prontuários médicos indica falha na prestação de serviço, o que gerou demora no diagnóstico de sofrimento fetal agudo.

“Ainda que a negligência constatada, em razão da ausência da internação em leito de UTI, não tenha sido a única causa do óbito, em razão da gravidade do quadro de saúde, é certo que ela perdeu a chance de um melhor atendimento, que poderia ter-lhe conferido maiores chances de melhora, sobrevida ou cura”, pontuou.

‌



A juíza estabeleceu a indenização por danos morais em R$ 50 mil para cada um dos pais, o que, “apesar de não corresponder aquele pleiteado na peça inicial, atende aos parâmetros razoabilidade e proporcionalidade em cotejo com o sofrimento da vítima”. O pedido de pensão não foi deferido.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp