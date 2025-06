Ministério da Justiça autoriza uso da Força Nacional por 90 dias no Rio de Janeiro Publicação no Diário Oficial desta sexta afirma que tropas vão atuar na ‘preservação da ordem pública’ Brasília|Do R7 13/06/2025 - 07h07 (Atualizado em 13/06/2025 - 07h07 ) twitter

Contingente da Força Nacional a ser disponibilizado ainda não foi definido Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou o uso da Força Nacional no Rio de Janeiro. O objetivo é reforçar a preservação da ordem pública no estado.

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (13) e determina que as tropas permanecerão no estado por 90 dias, com possibilidade de prorrogação.

Segundo o documento, o contingente a ser disponibilizado seguirá o planejamento da Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, vinculada à Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Casos de violência recentes

No dia 10 de junho, uma megaoperação policial no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio, provocou a interdição total da Avenida Brasil e da Linha Vermelha, nos dois sentidos.

Somente por volta das 7h30 daquele dia, a Avenida Brasil foi liberada, mas a Linha Vermelha segue interditada em um trecho, causando impactos diretos no acesso entre a Zona Norte e o Centro da cidade.

A mesma região foi cenário de outro confronto no dia 3 de junho, quando houve uma troca de tiros entre policiais e traficantes. Motoristas e passageiros relataram disparos e a presença intensa de viaturas policiais.

O Complexo de Israel é dominado por Peixão, um dos criminosos mais procurados do estado, que também é investigado por envolvimento com terrorismo.

