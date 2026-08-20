MMA de robôs: ciborgue vence rival no octógono e ainda faz dancinha para comemorar
Empresas chinesas passaram a desenvolver equipamentos que agora fazem tarefas domésticas, além do entretenimento tradicional
Fabricantes chineses de robôs apresentaram robôs humanoides que fazem tarefas como separar encomendas, montar arranjos de flores de lã e ajudar em afazeres domésticos durante uma conferência em Pequim, nesta quinta-feira (20). As empresas, agora, procuram uma transição do entretenimento do público para aplicações comerciais mais amplas.
Durante anos, os visitantes da Conferência Mundial de Robôs compareciam para ver robôs humanoides dançando, tocando instrumentos ou lutando boxe. No entanto, neste ano, o foco está em transformar o entusiasmo em torno dos humanoides em trabalho útil.
"No passado, muitos robôs eram projetados principalmente para demonstrações ou apresentações. Agora, muitos robôs são realmente funcionais", disse Xu Yue, um visitante presente na conferência.
Além do ambiente fabril, Caroline Zhang, outra visitante, expressou um otimismo crescente em relação às aplicações domésticas — particularmente nos cuidados domiciliares e na assistência a idosos —, áreas onde as mudanças demográficas na China estão impulsionando a demanda por automação.
Mais de 300 empresas, a maioria delas chinesas, participam da Conferência Mundial de Robôs — que vai até domingo (23 de agosto) —, exibindo mais de 2.000 itens e lançando mais de 150 produtos, segundo os organizadores.
O evento ocorre em meio a um aumento do interesse de investidores por robôs humanoides, vistos como uma nova fonte potencial de crescimento industrial para a China e um campo de disputa tecnológica com os Estados Unidos.
As imagens são da Reuters.
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