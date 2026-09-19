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Tóquio testa robôs para coleta de lixo em estação ferroviária

Robôs circulam de forma autônoma em uma das estações ferroviárias mais movimentadas do mundo

News das 10|Do R7

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Tóquio está testando robôs para a coleta de lixo em uma das estações ferroviárias mais movimentadas do mundo. Os equipamentos têm pouco mais de um metro de altura e se movem de forma autônoma pelos corredores.

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